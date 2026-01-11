onedio
Her Şey Ortak mı? Bir Kullanıcı Paylaştığı Videoyla "Eş İçin Altın Bozdurulur mu?" Tartışmasını Ateşledi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
11.01.2026 - 12:54

“Hayat müşterek” lafı dilimizden düşmüyor ama iş altına, borca ve cüzdana gelince tablo bir anda değişebiliyor. Bir Instagram videosu da tam olarak bu hassas noktaya dokundu. @nisanrakhan’ın paylaştığı görüntüler, “Eş borç içindeyken düğünde takılan altınlar bozdurulur mu?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Kimi bu durumu evliliğin doğal bir parçası olarak görürken, kimi de altının kişisel bir güvence olduğunu savunarak net bir çizgi çekti. Kısacası video, aşk–para dengesinin ne kadar kırılgan olabileceğini bir kez daha hatırlattı.

Borcu olan eş için altın bozdurulur mu?

Hayat müşterek tabii... Fakat konu maddiyata gelince zaman zaman bazı ilişkilerde pürüzler çıkabiliyor. @nisanrakhan isimli bir Instagram kullanıcısı ise bu durumu anlatan bir video paylaştı. 'Borç içindeki eş için altın bozdurulur mu?' tartışması alevlendi.

Videonun altına gelen yorumlardan bazıları şu şekildeydi:

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
