Her Şey Ortak mı? Bir Kullanıcı Paylaştığı Videoyla "Eş İçin Altın Bozdurulur mu?" Tartışmasını Ateşledi

“Hayat müşterek” lafı dilimizden düşmüyor ama iş altına, borca ve cüzdana gelince tablo bir anda değişebiliyor. Bir Instagram videosu da tam olarak bu hassas noktaya dokundu. @nisanrakhan’ın paylaştığı görüntüler, “Eş borç içindeyken düğünde takılan altınlar bozdurulur mu?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Kimi bu durumu evliliğin doğal bir parçası olarak görürken, kimi de altının kişisel bir güvence olduğunu savunarak net bir çizgi çekti. Kısacası video, aşk–para dengesinin ne kadar kırılgan olabileceğini bir kez daha hatırlattı.