Fizik Yasalarına Meydan Okuyan Göktaşı Keşfedildi: İmkansız Bir Hızda Dönüyor!
Fizik kurallarına göre çoktan parçalanmış olması gereken dev bir göktaşının olağanüstü dönüş hızıyla keşfedilmesi, gökbilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Mars ile Jüpiter arasındaki Ana Asteroid Kuşağı’nda tespit edilen bu sıra dışı cisim, asteroidlerin yapısına ve dayanıklılığına dair yıllardır kabul edilen bilimsel kabulleri yeniden tartışmaya açtı. Bilim insanları, söz konusu keşfin Güneş Sistemi’nin oluşum sürecine ilişkin önemli ipuçları barındırdığı görüşünde.
Bilim dünyasında yaygın görüş, büyük asteroidlerin çoğunun kütleçekimiyle bir arada tutulan gevşek kaya ve toz yığınlarından oluştuğu yönündeydi.
