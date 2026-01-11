Fizik Yasalarına Meydan Okuyan Göktaşı Keşfedildi: İmkansız Bir Hızda Dönüyor!

Mevcut modellere göre 150 metreden büyük bir göktaşının 2,2 saatten daha kısa sürede dönmesi, merkezkaç kuvvetinin kütleçekimini aşarak cismin dağılmasına yol açmalıydı. Ancak 2025 MN45’in bu sınırı açık biçimde aşması, söz konusu kabullerin sorgulanmasına neden oldu.

Araştırmayı yürüten Sarah Greenstreet liderliğindeki ekip, benzer şekilde “teorik olarak mümkün görünmeyen” dönüş hızlarına sahip 18 farklı göktaşı daha tespit etti. Elde edilen bulgular, bazı asteroidlerin sanılanın aksine gevşek yapılı değil; son derece yoğun, tek parça ve yüksek dayanıklılığa sahip olabileceğini ortaya koyuyor.

Uzmanlara göre bu tür göktaşları, Güneş Sistemi’nin oluşum sürecindeki şiddetli çarpışmalardan zarar görmeden çıkmış, milyarlarca yıl öncesine ait son derece eski ve sağlam yapılar olabilir. Bu da onları, erken dönem Güneş Sistemi koşullarını anlamak açısından benzersiz birer doğal kayıt haline getiriyor.

Söz konusu keşif, yalnızca asteroidlerin fiziksel özelliklerine dair değil, aynı zamanda Güneş Sistemi’nin evrimsel geçmişine ilişkin mevcut teorilere de yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Rubin Gözlemevi’nden elde edilen verilerin, önümüzdeki yıllarda uzayın erken dönemlerine dair birçok bilinmeyeni aydınlatması bekleniyor.