Kış Aylarında Yapılan Tehlikeli Elektrik Hatası: Uzmanlardan "Bu Cihazları Çoklu Prize Takmayın" Uyarısı

Kış aylarında artan elektrikli cihaz kullanımı, evlerde fark edilmeden ciddi güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Özellikle ısınma ihtiyacının yükseldiği bu dönemde yapılan yanlış priz kullanımı, aşırı yüklenmeye bağlı arızalara ve yangın tehlikesine yol açabiliyor. Uzmanlar, yüksek güç tüketen bazı cihazların çoklu prizlere takılmasının sanıldığından çok daha büyük riskler barındırdığına dikkat çekerek, ev güvenliği için bu konuda mutlaka özenli davranılması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Kaynak