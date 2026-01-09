onedio
Kış Aylarında Yapılan Tehlikeli Elektrik Hatası: Uzmanlardan "Bu Cihazları Çoklu Prize Takmayın" Uyarısı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.01.2026 - 14:18

Kış aylarında artan elektrikli cihaz kullanımı, evlerde fark edilmeden ciddi güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Özellikle ısınma ihtiyacının yükseldiği bu dönemde yapılan yanlış priz kullanımı, aşırı yüklenmeye bağlı arızalara ve yangın tehlikesine yol açabiliyor. Uzmanlar, yüksek güç tüketen bazı cihazların çoklu prizlere takılmasının sanıldığından çok daha büyük riskler barındırdığına dikkat çekerek, ev güvenliği için bu konuda mutlaka özenli davranılması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Soğuk havaların etkisini artırdığı kış aylarında evlerde elektrikli cihaz kullanımı da ciddi biçimde artıyor.

Ancak pek çok kişinin farkında olmadan yaptığı bazı hatalar, yalnızca yüksek elektrik faturalarına değil, yangın gibi ciddi güvenlik risklerine de yol açabiliyor. Bu hataların başında, yüksek güç tüketen cihazların çoklu prizlere takılması geliyor.

Elektrikli Isıtıcılar Neden Riskli?

Elektrikli ısıtıcılar, kış aylarının en sık kullanılan cihazları arasında yer alıyor. Ancak bu cihazlar yüksek watt gücüyle çalıştığı için çoklu prizler ve uzatma kabloları üzerinde aşırı yük oluşturabiliyor. Bu durum, prizlerin ısınmasına, erimesine ve kısa devreye yol açarak yangın riskini ciddi ölçüde artırabiliyor.

Sadece Isıtıcılar Değil

Uzmanlar, aşağıdaki cihazların da kesinlikle çoklu prizlere takılmaması gerektiğini vurguluyor:

  • Klimalar

  • Buzdolapları ve derin dondurucular

  • Mikrodalga fırınlar

  • Tost makineleri

  • Elektrikli el aletleri

Bu tür yüksek güç tüketen cihazlar, güvenli kullanım açısından mutlaka doğrudan duvar prizine bağlanmalı. Standart ev prizleri, doğru şekilde çalıştığında bu yükü çoklu prizlere kıyasla daha güvenli biçimde taşıyabiliyor.

