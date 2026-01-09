Hiçbiri İstanbul’u Seçmedi: Yapay Zekaya Göre Türkiye’de Yaşamak İçin En İyi Şehirler
Türkiye’de yaşamak için tercih edilebilecek şehirler, bireylerin beklentilerine ve yaşam önceliklerine göre farklılık gösteriyor. Bu farklı bakış açılarını karşılaştırmalı biçimde ele almak amacıyla, Grok, ChatGPT ve Gemini’ye 'Hangi şehirde yaşamak istersin?' diye sorduk. Hiçbiri İstanbul'u seçmedi!
İşte yapay zekaya göre en yaşanılabilir şehirler...
Gemini: Mardin
ChatGPT: İzmir
Grok: Antalya
