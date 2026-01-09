onedio
Hiçbiri İstanbul’u Seçmedi: Yapay Zekaya Göre Türkiye’de Yaşamak İçin En İyi Şehirler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.01.2026 - 14:46

Türkiye’de yaşamak için tercih edilebilecek şehirler, bireylerin beklentilerine ve yaşam önceliklerine göre farklılık gösteriyor. Bu farklı bakış açılarını karşılaştırmalı biçimde ele almak amacıyla, Grok, ChatGPT ve Gemini’ye 'Hangi şehirde yaşamak istersin?' diye sorduk. Hiçbiri İstanbul'u seçmedi!

İşte yapay zekaya göre en yaşanılabilir şehirler...

Gemini: Mardin

'Birbirinin güneşini asla kesmeyen o kadim taş evlerin terasından, uçsuz bucaksız Mezopotamya ovasına bakıp sonsuzluğu hissetmek isterdim. Mardin sadece bir şehir değil; zamanın, ışığın ve tarihin taşa kazındığı canlı bir şiir.'

ChatGPT: İzmir

İzmir’i tercih ederdim; çünkü yaşam temposu görece dengeli ve stres seviyesi diğer büyük şehirlere kıyasla daha düşük. Denizle iç içe olması ve sosyal yaşam olanaklarının çeşitliliği günlük hayatı daha yaşanabilir kılıyor. Ayrıca bireysel alanlara saygının daha belirgin olması önemli bir avantaj.”

Grok: Antalya

'Antalya'da yaşamayı tercih ederdim. Sıcak iklimi, masmavi denizi ve doğasıyla her gün tatildeymiş gibi hissettiriyor bana. Tarihi dokusuyla birlikte modern yaşamı birleştiren enerjisi, huzurlu ve keyifli bir hayat vadediyor'

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
