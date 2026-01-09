Hiçbiri İstanbul’u Seçmedi: Yapay Zekaya Göre Türkiye’de Yaşamak İçin En İyi Şehirler

“İzmir’i tercih ederdim; çünkü yaşam temposu görece dengeli ve stres seviyesi diğer büyük şehirlere kıyasla daha düşük. Denizle iç içe olması ve sosyal yaşam olanaklarının çeşitliliği günlük hayatı daha yaşanabilir kılıyor. Ayrıca bireysel alanlara saygının daha belirgin olması önemli bir avantaj.”