onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Giyim
, Hediye
Bugün İndirimde Neler Var? 12 Mart 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 12 Mart 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
12.03.2026 - 12:34

Bahar güneşine eşlik eden indirim yağmuru devam ediyor! Bugün listemizde teknoloji dünyasının 'yılın en düşük fiyatlı' ürünlerinden, evinizi düzene sokacak sihirli dokunuşlara; gardırobunuzu yenileyecek dev kampanyalardan kişisel bakımın yıldızlarına kadar her şey var. Stoklar hızla tükenirken radarımıza takılan o efsane fırsatlar:

Bu içerik 12.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gülüşünüze pembe bir dokunuş: Oral-B iO2'de 60 günün en dip fiyatı!

Gülüşünüze pembe bir dokunuş: Oral-B iO2'de 60 günün en dip fiyatı!

Ağız bakımında devrim yaratan iO teknolojisi, en ulaşılabilir haliyle karşınızda. Tek şarjla 4 haftaya kadar kullanım sunan bu pembe şıklık, %11 indirimle son 60 günün en düşük fiyatına geriledi. Diş fırçalamayı bir keyfe dönüştürmek için tam zamanı!

 2.299 TL. 

Oral-B iO2 Pembe Şarjlı Diş Fırçası

Yollardaki akıllı gözünüz: Kawa D5 Gen2 Araç Kamerası indirimde!

Yollardaki akıllı gözünüz: Kawa D5 Gen2 Araç Kamerası indirimde!

Sürüş güvenliğinizi şansa bırakmayın. 2K çözünürlüğü, 145° geniş açısı ve gece görüşüyle hiçbir detayı kaçırmayan Kawa araç kamerası, 32GB hafıza kartı hediyesiyle birlikte 2.213 TL yerine sadece 1.899 TL!

Kawa D5 Gen2 2K WiFi Akıllı Araç Kamerası

Hız kesmeyen konfor: Under Armour Charged Speed Swift!

Hız kesmeyen konfor: Under Armour Charged Speed Swift!

Koşu tutkunları ve günlük konfordan vazgeçemeyenler buraya! Under Armour'ın bu beyaz şıklığı, son 30 günün en düşük fiyatıyla listemizde. Ayaklarınızı yerden kesecek bu teknoloji için acele edin.

Under Armour Charged Speed Swift Erkek Koşu Ayakkabısı

Bulaşıklarda kusursuz temizlik: Fairy Platinum Plus’ta büyük avantaj!

Bulaşıklarda kusursuz temizlik: Fairy Platinum Plus’ta büyük avantaj!

Arçelik özel paketiyle sunulan 65'li Fairy Platinum Plus, %23 indirimle 578,98 TL’ye düştü! En zorlu lekeleri bile ilk yıkamada yok eden bu güçle mutfak ekonomisine destek olma vakti.

Fairy Platinum Plus Bulaşık Makinesi Deterjanı 65'li

Evinizdeki dağınıklığa son: Deconox Katlanabilir Ayakkabılık yılın en düşük fiyatında!

Evinizdeki dağınıklığa son: Deconox Katlanabilir Ayakkabılık yılın en düşük fiyatında!

Yılın en düşük fiyatı uyarısı! 6 katlı, geniş ve taşınabilir bu premium organizer, topraksı rengiyle evinize şıklık katarken dağınıklığı da ortadan kaldırıyor. 1.699 TL yerine sadece 1.399,95 TL!

Deconox 6 Katlı Katlanabilir Portatif Ayakkabılık

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dagi konforu sepetinizde: 2 Al 1 Öde fırsatını kaçırmayın!

Dagi konforu sepetinizde: 2 Al 1 Öde fırsatını kaçırmayın!

İç giyimde rahatlığın adresi Dagi’de dev kampanya! Siyah balensiz ve dikişsiz sütyen modelleri başta olmak üzere seçili ürünlerde geçerli 2 Al 1 Öde fırsatıyla konforu ikiye katlayın.

Dagi Balensiz Dikişsiz Sütyen ve İndirimli Modeller

Penti ile her adımda şıklık: 3 Al 2 Öde başladı!

Penti ile her adımda şıklık: 3 Al 2 Öde başladı!

Gardıropların temel taşı Penti külotlu çoraplarda beklenen fırsat geldi. Premier görünmez külotlu çoraplar ve çok daha fazlası 3 Al 2 Öde avantajıyla Trendyol’da sizi bekliyor.

Penti Külotlu Çorap Modelleri ve Kampanyası

Banyo keyfine bej dokunuşu: Greenblack Afra Bornoz indirimde!

Banyo keyfine bej dokunuşu: Greenblack Afra Bornoz indirimde!

Yumuşacık dokusuyla sizi sarmalayacak Greenblack Afra bornoz, 1.850 TL yerine 1.387,50 TL’ye düştü. Kaliteli pamuk dokusunu teninizde hissetmek isteyenler için harika bir bahar yatırımı.

Greenblack Afra Erkek Bornoz Bej

Cildiniz ışıldasın: Cream Co. tüm ürünlerde indirim ve sepet fırsatları!

Cildiniz ışıldasın: Cream Co. tüm ürünlerde indirim ve sepet fırsatları!

Cilt bakım rutinini profesyonelleştiren Cream Co.’da şenlik var! Tüm ürünlerdeki indirime ek olarak, 2. üründe %25 indirim ve Trendyol Plus’a özel sepet indirimleri sizi bekliyor. Aydınlatıcı yüz kremiyle tanışmanın tam sırası!

Sepette 265,90 TL.

Cream Co. Su Bazlı Moisturizer Aydınlatıcı Yüz Kremi

Kahve saatlerine porselen şıklığı: English Home’da 4 Al 3 Öde!

Kahve saatlerine porselen şıklığı: English Home’da 4 Al 3 Öde!

English Home satıcılı seçili ürünlerde geçerli 4 Al 3 Öde kampanyasıyla sofralar şenleniyor. 2 kişilik mavi porselen kahve fincan takımları ve çok daha fazlasıyla kahve keyfinizi taçlandırın.

English Home’da 4 Al 3 Öde!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yılın en büyük gözlük fırsatı: Bilge Karga’da %60’a varan indirim!

Yılın en büyük gözlük fırsatı: Bilge Karga’da %60’a varan indirim!

Büyük Mart Kampanyası ile Bilge Karga’da yılın ilk ve en büyük indirimi başladı. Cleo Brown Green gibi ikonik modellerde %55-60’a varan indirimleri yakalamak ve yaza şimdiden hazırlanmak için acele edin!

Bilge Karga Güneş Gözlüklerinde Dev Mart İndirimleri

Zamansız ikon ayağınızda: New Balance 574'te "onedio25" kodu fırsatı!

Zamansız ikon ayağınızda: New Balance 574'te "onedio25" kodu fırsatı!

Hem spor hem klasik tarzın vazgeçilmezi olan New Balance 574, Samuray Sport güvencesiyle radarımızda. Üstelik sadece bu modelde değil, tüm ürünlerde geçerli sadece bize özel 'onedio25' kodunu kullanarak %25 indirimi anında kapabilirsiniz! 5.999 TL yerine çok daha avantajlı fiyata bu konfora sahip olmanın tam zamanı.

New Balance 574 Unisex Spor Ayakkabı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın