İçerik Üreticisi Buket Kaya Babasının Yanında Bebeğini Emzirmesine Gelen Eleştirilere Cevap Verdi!

Ecem Dalgıçoğlu
10.01.2026 - 18:44

İçerik üreticisi Buket Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bebeğini emzirirken babasının kendisine çorba içirdiği anları paylaştı. O videonun milyon izlenmelere ulaşmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcılarının eleştirileri de giderek büyüdü. 

Emzirmenin doğal bir şey olduğunu vurgulayan @bukettir kullanıcı isimli içerik üreticisi videoya gelen eleştiriler sonucu yaşadığı şaşkınlığı paylaşarak yorumlara cevap verdi.

Kaynak

Gelen yorumlar sonrası sessiz kalmayan Buket Kaya, yaşadığı şaşkınlığı dile getirerek eleştirilere yanıt verdi.

Emzirmenin annelik sürecinin en doğal süreçlerinden biri olduğunu vurgulayan Kaya, babasının desteğini gösteren bu anlara gelen eleştirilere tek tek cevap verdi.

'Emzirmeyi kadın memesinden doğru ayıp ve mahrem saymak, bedenimizin herkesin fikir beyan edeceği ortak bir mal kabul edilmesi, kınanması net bir biçimde kadın düşmanlığıdır' şeklinde konuşan içerik üreticisi yorumlarda kullanıcıların bakış açılarına resmen had bildirdi!

