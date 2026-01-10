İçerik Üreticisi Buket Kaya Babasının Yanında Bebeğini Emzirmesine Gelen Eleştirilere Cevap Verdi!

İçerik üreticisi Buket Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bebeğini emzirirken babasının kendisine çorba içirdiği anları paylaştı. O videonun milyon izlenmelere ulaşmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcılarının eleştirileri de giderek büyüdü.
Emzirmenin doğal bir şey olduğunu vurgulayan @bukettir kullanıcı isimli içerik üreticisi videoya gelen eleştiriler sonucu yaşadığı şaşkınlığı paylaşarak yorumlara cevap verdi.
Gelen yorumlar sonrası sessiz kalmayan Buket Kaya, yaşadığı şaşkınlığı dile getirerek eleştirilere yanıt verdi.
