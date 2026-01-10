onedio
Gurur Duyduk! Hiçbir Aracın Ambulansa Yol Vermediğini Gören Çocuğun Yaptığı Hareket Kalpleri Isıttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
10.01.2026 - 16:53

Ambulans, polis, itfaiye gibi acil durum araçlarına yol vermek, hayati bir sorumluluk. Bu, sadece bir trafik kuralı değil, aynı zamanda insanlık görevi. Fakat özellikle ara sokaklarda, düzensiz park edilen araçlar sebebiyle durum karmaşık bir hale gelebiliyor. 

İstanbul Bayrampaşa'da bir ambulans ara sokakta sıkışıp kaldı. Hiçbir aracın ambulansa yol vermediğini gören bir çocuk duruma el attı. Kendi kendine araçları yönlendirerek ambulansın çıkmasını sağlayan çocuk, amacına ulaşana kadar araçlardan gelen kornalara ise aldırış etmedi. Çocuğun bu hareketi kapleri ısıtırken, ülkeye dair umutları yeşertti.

Durumu gören vatandaşlardan biri bu durumdan çok etkilendiklerini belirterek yaşananları anlattı. Ayrıca çocuğa da ödül vermek istediklerini, bu yüzden çocuğu aradıklarını söyledi.

'Ciddi anlamda bir trafik vardı burada. Araçlar hiçbir zaman yol vermiyordu. Herkes kornaya basıyor, bir şeyler... Kendini aracın önüne attı. O araçların hiçbirine yol vermedi; kornaya basılıyor, bilmem ne yapılıyor... Ta ki ambulans çıkana kadar. Ambulans çıktıktan sonra zaten gururlu bir şekilde çıktı gitti. Yani bizi gerçekten, personelimizi özellikle çok etkiledi yapmış olduğu davranış, yapmış olduğu hareket. Ulaşmaya da çalıştık ödüllendirecek kadar, o kadar hoşumuza gitti. Yani böyle bir zamanda __bu genç kardeşimizin böyle bir hareket yapması gerçekten çok duygusal bizim için. Buna yani... ulaşamadık ama ulaşacağız bir şekilde, o ödülü vereceğiz. Halen daha bekliyoruz eğer görürse bizi, gelsin ödülünü alsın bizden. Öğrenci, büyük ihtimal 8-10 yaşlarında bir genç çocuktu. Bir türlü bulamadık, çok uğraştık. Parka falan da baktık hatta, yok. Bekliyoruz ama muhakkak gelsin.'

