Gurur Duyduk! Hiçbir Aracın Ambulansa Yol Vermediğini Gören Çocuğun Yaptığı Hareket Kalpleri Isıttı

Ambulans, polis, itfaiye gibi acil durum araçlarına yol vermek, hayati bir sorumluluk. Bu, sadece bir trafik kuralı değil, aynı zamanda insanlık görevi. Fakat özellikle ara sokaklarda, düzensiz park edilen araçlar sebebiyle durum karmaşık bir hale gelebiliyor.

İstanbul Bayrampaşa'da bir ambulans ara sokakta sıkışıp kaldı. Hiçbir aracın ambulansa yol vermediğini gören bir çocuk duruma el attı. Kendi kendine araçları yönlendirerek ambulansın çıkmasını sağlayan çocuk, amacına ulaşana kadar araçlardan gelen kornalara ise aldırış etmedi. Çocuğun bu hareketi kapleri ısıtırken, ülkeye dair umutları yeşertti.