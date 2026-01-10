Gurur Duyduk! Hiçbir Aracın Ambulansa Yol Vermediğini Gören Çocuğun Yaptığı Hareket Kalpleri Isıttı

Ambulans, polis, itfaiye gibi acil durum araçlarına yol vermek, hayati bir sorumluluk. Bu, sadece bir trafik kuralı değil, aynı zamanda insanlık görevi. Fakat özellikle ara sokaklarda, düzensiz park edilen araçlar sebebiyle durum karmaşık bir hale gelebiliyor.
İstanbul Bayrampaşa'da bir ambulans ara sokakta sıkışıp kaldı. Hiçbir aracın ambulansa yol vermediğini gören bir çocuk duruma el attı. Kendi kendine araçları yönlendirerek ambulansın çıkmasını sağlayan çocuk, amacına ulaşana kadar araçlardan gelen kornalara ise aldırış etmedi. Çocuğun bu hareketi kapleri ısıtırken, ülkeye dair umutları yeşertti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Durumu gören vatandaşlardan biri bu durumdan çok etkilendiklerini belirterek yaşananları anlattı. Ayrıca çocuğa da ödül vermek istediklerini, bu yüzden çocuğu aradıklarını söyledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın