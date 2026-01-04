onedio
Kuaföre Koşun: Bir Kadın Doğru Saç Stilini Görünümü Nasıl Etkilediğini Gösterdi

Kuaföre Koşun: Bir Kadın Doğru Saç Stilini Görünümü Nasıl Etkilediğini Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.01.2026 - 14:02

Dış görünüş, ruh halimizi belirleyen faktörlerden biri. Ancak, kendimize en uygun stili ve saç modelini belirlemek her zaman basit değil Kendimize en uygun giyim tarzını ve saç stilini bulmak, bir yandan kendini tanıma süreciyken bir yandan bir uzman görüşü isteyebiliyor. Peki doğru tarz, görünümü gerçekten etkiler mi?

Bir kadın kendinize uygun olan saç stilini bulmanın, görünümü nasıl değiştirebileceğini gösterdi. Kadının değişimi beğeni topladı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Tüm havası değişti.

Tüm havası değişti.

Bazen beğendiğimiz, uzun süre benimsediğimiz tarz aslında bize uygun olan tarz olmayabiliyor. Bunu keşfetmek de ciddi bir değişimin başlangıcı oluyor. Yüzünüze, ten renginize, cilt alt tonunuza en uygun saç stilini bulmak için uzmanların yorumlarını takip edebilir ya da doğrudan bu konuda hakkında bilgi sahibi olan kuaförlerden destek alabilirsiniz. Çünkü sosyal medyada gördüğünüz ve çok beğendiğiniz bir stil aslında size hiç uygun olmayabilir. Önemli olan kendini tanımak.

