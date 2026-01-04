onedio
Bir Serbest Dalgıcın Nefes Tutma Antrenmanı Sonrası Yüzey Protokolü Mücadelesini İzlerken Nefesiniz Kesilecek

Pelin Yelda Göktepe
04.01.2026 - 11:19

Dalış, oldukça büyüleyici bir aktivite. Bir o kadar da karmaşık ve zor. Dalış bazıları için sadece bir spor olmanın ötesinde, bir tutku ve yaşam biçim. Bu yüzden her ne kadar zorlu olsa da, dalışın sunduğu eşsiz deneyimler onlar için herhangi bir şey ifade etmiyor. Fakat dalgıçların yaşadığı kazalar, aksaklıklar sadece izlerken bile nefesimizi kesmeye yetiyor. 

Bir serbest dalış sporcusunun su altındaki nefes tutma antrenmanı sonrası 'yüzey protokolü' adı verilen kritik aşamayı gerçekleştirdiği anlar sosyal medyada viral oldu. Sporcunun o anlarını izleyenler de nefeslerini tuttu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Yüzey protokolü nedir? Videoda adım adım yaşananlar şöyle;

  • 1. Statik Apne Antrenmanı

Sporcu, suyun altında hareketsiz kalarak nefesini uzun süre tutmuş (statik apne). Bu, vücuttaki oksijen seviyesini oldukça düşüren ve karbondioksiti artıran zorlayıcı bir çalışma.

  • 2. Yüzeye Çıkış ve Toparlanma Nefesi

Sudan çıktığında ilk yaptığı şey, akciğerlerine hızla oksijen çekmek için 'toparlanma nefesi' almak oluyor. Videoda duyduğumuz o kesik kesik ve güçlü nefes alışverişleri, bayılmayı önlemek ve kandaki oksijen seviyesini hızla normale döndürmek için.

  • 3. Yüzey Protokolü (Güvenlik Testi)

Serbest dalış yarışmalarında veya ciddi antrenmanlarda, sporcunun bilincinin yerinde olduğunu kanıtlaması gerekir. Bu yüzden de adım adım maskesini çıkarır, hareketle ya da sözlü olarak iyi olduğunu belirtir. 

  • Peki yanında neden biri var?

Yanındaki kişi bir güvenlik dalgıcı. Sporcunun 'LMC' (Loss of Motor Control - Kontrol kaybı) veya 'Blackout' (Bayılma) yaşayıp yaşamadığını kontrol ediyor. Videoda sporcu toparlanmaya çalışırken güvenlik görevlisi onu hafifçe destekleyerek kafasını suyun üzerinde tutmasına yardımcı oluyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
