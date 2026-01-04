Bir Serbest Dalgıcın Nefes Tutma Antrenmanı Sonrası Yüzey Protokolü Mücadelesini İzlerken Nefesiniz Kesilecek

Dalış, oldukça büyüleyici bir aktivite. Bir o kadar da karmaşık ve zor. Dalış bazıları için sadece bir spor olmanın ötesinde, bir tutku ve yaşam biçim. Bu yüzden her ne kadar zorlu olsa da, dalışın sunduğu eşsiz deneyimler onlar için herhangi bir şey ifade etmiyor. Fakat dalgıçların yaşadığı kazalar, aksaklıklar sadece izlerken bile nefesimizi kesmeye yetiyor.

Bir serbest dalış sporcusunun su altındaki nefes tutma antrenmanı sonrası 'yüzey protokolü' adı verilen kritik aşamayı gerçekleştirdiği anlar sosyal medyada viral oldu. Sporcunun o anlarını izleyenler de nefeslerini tuttu.