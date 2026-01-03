Ağlayan Bir Bebeği Saniyeler İçinde Susturan Doktor Tüm Dünyada İşe Yaradığını İddia Ettiği Yöntemini Paylaştı

Aileye yeni katılan bebek, elbette tarifsiz bir mutluluk getiriyor. Ancak, bu mutlulukla birlikte ilk günlerde aynı zamanda büyük bir kabusa da dönüşebiliyor. Bebeklerin neden ağladığını anlamakta zorlanan ebeveynler, bu durum karşısında büyük bir endişe ve panik hissi yaşıyor, hatta kendilerini yetersiz hissediyor. Bu, yeni ebeveynlerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri.

Bir doktor, tüm dünyada işe yaradığını iddia ettiği bir yöntemle, ağlayan bir bebeği saniyeler içinde nasıl susturduğunu gösterdi. Videodaki hareket ebeveynleri biraz heyecanlandırdı.