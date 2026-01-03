onedio
Ağlayan Bir Bebeği Saniyeler İçinde Susturan Doktor Tüm Dünyada İşe Yaradığını İddia Ettiği Yöntemini Paylaştı

Ağlayan Bir Bebeği Saniyeler İçinde Susturan Doktor Tüm Dünyada İşe Yaradığını İddia Ettiği Yöntemini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.01.2026 - 21:12

Aileye yeni katılan bebek, elbette tarifsiz bir mutluluk getiriyor. Ancak, bu mutlulukla birlikte ilk günlerde aynı zamanda büyük bir kabusa da dönüşebiliyor. Bebeklerin neden ağladığını anlamakta zorlanan ebeveynler, bu durum karşısında büyük bir endişe ve panik hissi yaşıyor, hatta kendilerini yetersiz hissediyor. Bu, yeni ebeveynlerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri.

Bir doktor, tüm dünyada işe yaradığını iddia ettiği bir yöntemle, ağlayan bir bebeği saniyeler içinde nasıl susturduğunu gösterdi. Videodaki hareket ebeveynleri biraz heyecanlandırdı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Peki bu doktor bebeği susturmak için tam olarak ne yapıyor?

Peki bu doktor bebeği susturmak için tam olarak ne yapıyor?

Videoda, doktor ağlayan bir bebeği sakinleştirmek için özel bir tutuş tekniği kullanıyor. 

  • Bebeğin kollarını nazikçe göğsünün üzerinde çapraz şekilde katlıyor.

  • Bir eliyle bebeği göğüs ve çene altından güvenli bir şekilde tutarken, diğer eliyle alt kısmından destekliyor.

  • Bebeği yaklaşık 45 derecelik bir açıyla öne doğru eğik tutarak, nazik yukarı-aşağı veya dairesel hareketlerle hafifçe sallıyor.

Bu tekni, 'The Hold' (Tutuş) olarak biliniyor. Dr. Robert Hamilton tarafından bulunan bu yöntemin amacı, bebeğe anne karnındaki güvenli ortamı hatırlatarak onu hızla sakinleştirmek. Videoda da görüldüğü üzere, bu yöntemle bebek kısa sürede ağlamayı kesip sakinleşiyor.

