Ağlayan Bir Bebeği Saniyeler İçinde Susturan Doktor Tüm Dünyada İşe Yaradığını İddia Ettiği Yöntemini Paylaştı

Aileye yeni katılan bebek, elbette tarifsiz bir mutluluk getiriyor. Ancak, bu mutlulukla birlikte ilk günlerde aynı zamanda büyük bir kabusa da dönüşebiliyor. Bebeklerin neden ağladığını anlamakta zorlanan ebeveynler, bu durum karşısında büyük bir endişe ve panik hissi yaşıyor, hatta kendilerini yetersiz hissediyor. Bu, yeni ebeveynlerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri.
Bir doktor, tüm dünyada işe yaradığını iddia ettiği bir yöntemle, ağlayan bir bebeği saniyeler içinde nasıl susturduğunu gösterdi. Videodaki hareket ebeveynleri biraz heyecanlandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki bu doktor bebeği susturmak için tam olarak ne yapıyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın