Geçtiğimiz Gün Almanya'da Posta Kutusuna Domuz Salamı Bırakılan Türk Polise Gittiğini Anlattı

Geçtiğimiz günlerde Almanya'da yaşayan bir kadın başına gelen ilginç olayı anlatmıştı. Yıllardır Almanya'da yaşayan kadın, posta kutusunda domuz salamı bulmuş, yaşadığı paniği de sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Paylaşımında kendisine pek çok tavsiyede bulunuldu.
Kadın bu olayın ardından polise gittiğini söyledi ve çektiği yeni video ile süreçte neler yaşadığını detaylarıyla anlattı.
Polise gitmeden önce komşularına durumu anlatmış. Bir kişinin daha benzer bir durum yaşadığı ortaya çıkmış. O kişi de Alman değil, Hollandalıymış.
