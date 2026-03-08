MART
Geçtiğimiz Gün Almanya'da Posta Kutusuna Domuz Salamı Bırakılan Türk Polise Gittiğini Anlattı

Geçtiğimiz Gün Almanya'da Posta Kutusuna Domuz Salamı Bırakılan Türk Polise Gittiğini Anlattı

08.03.2026 - 14:45

Geçtiğimiz günlerde Almanya'da yaşayan bir kadın başına gelen ilginç olayı anlatmıştı. Yıllardır Almanya'da yaşayan kadın, posta kutusunda domuz salamı bulmuş, yaşadığı paniği de sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Paylaşımında kendisine pek çok tavsiyede bulunuldu.

Kadın bu olayın ardından polise gittiğini söyledi ve çektiği yeni video ile süreçte neler yaşadığını detaylarıyla anlattı.

Polise gitmeden önce komşularına durumu anlatmış. Bir kişinin daha benzer bir durum yaşadığı ortaya çıkmış. O kişi de Alman değil, Hollandalıymış.

Polise gittiğinde ise görevliler kimlik ve iletişim bilgilerini alarak sisteme bir olay kaydı oluşturmuş, ancak resmi bir tutanak tutulmamış. Polisin açıklamasına göre, bu tür durumlarda yasal işlemin başlatılması ancak ikinci bir olay yaşandığında mümkün oluyormuş. Sonuç olarak, failin belirlenmesine yönelik bir soruşturma henüz başlatılmasa da, caydırıcılık sağlamak amacıyla kadının yaşadığı sokağa her gün birkaç kez polis devriyesi gönderilmesi kararlaştırılmış.

Olayı bilmeyenler için detayları burada paylaşmıştık;

