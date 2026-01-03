onedio
Bir Kuyumcu Merak Edilen O Soruyu Yanıtladı: "Siz Siz Olun Annenizin Altın Dişlerini Getirmeyin"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
03.01.2026 - 16:57 Son Güncelleme: 03.01.2026 - 16:58

Eskiden diş tedavisinde, daha sağlam ve sağlıklı olduğu için gümüş kullanımı yaygındı. Aynı zamanda altın diş de bir yatırım aracı olarak görülüyordu. Özellikle ekonomik istikrarsızlık ve göçlerin yoğun olduğu dönemlerde, altın diş güvenli bir şekilde 'taşınabilir sermaye' olarak görülüyordu. Yüksek ayarlı altından yapılan bu dişler hem statü sembolüydü hem de acil ihtiyaç anında sökülüp nakit paraya dönüştürülebiliyordu. 

Peki günümüzde bu durum nasıl? Altın dişler bozdurulabiliyor mu? Bir kuyumcu kendisine annesinin dişlerini getiren bir müşterisi üzerinden durumu açıkladı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Peki altın dişleri günümüzde nasıl bozdurabiliriz;

  • Kuyumcularda: Çoğu mahalle kuyumcusu, videodaki kuyumcunun da belirttiği gibi üzerinde diş kalıntısı olan veya tam saflığı belli olmayan altın dişleri alma istemeyebiliyor. Ancak yüksek ayarlı (18-22 ayar) ve temizlenmiş altın kaplamaları alan kuyumcular mevcut.

  • Sarraflar ve Altın Rafinerilerinde: Burada altının saflığını test edebilecek ekipmanlar mevcut olduğundan diş altınlarını genellikle kabul ediyorlar.

  • Diş Depoları ve Laboratuvarlarında: Bazı özel kuruluşlar 'dental altın' dediğimiz, diş hekimliğinde kullanılan altın alaşımlarını toplu olarak geri dönüştürüyorlar.

