Bir Kuyumcu Merak Edilen O Soruyu Yanıtladı: "Siz Siz Olun Annenizin Altın Dişlerini Getirmeyin"

Eskiden diş tedavisinde, daha sağlam ve sağlıklı olduğu için gümüş kullanımı yaygındı. Aynı zamanda altın diş de bir yatırım aracı olarak görülüyordu. Özellikle ekonomik istikrarsızlık ve göçlerin yoğun olduğu dönemlerde, altın diş güvenli bir şekilde 'taşınabilir sermaye' olarak görülüyordu. Yüksek ayarlı altından yapılan bu dişler hem statü sembolüydü hem de acil ihtiyaç anında sökülüp nakit paraya dönüştürülebiliyordu.

Peki günümüzde bu durum nasıl? Altın dişler bozdurulabiliyor mu? Bir kuyumcu kendisine annesinin dişlerini getiren bir müşterisi üzerinden durumu açıkladı.