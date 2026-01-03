Bir Kuyumcu Merak Edilen O Soruyu Yanıtladı: "Siz Siz Olun Annenizin Altın Dişlerini Getirmeyin"

Eskiden diş tedavisinde, daha sağlam ve sağlıklı olduğu için gümüş kullanımı yaygındı. Aynı zamanda altın diş de bir yatırım aracı olarak görülüyordu. Özellikle ekonomik istikrarsızlık ve göçlerin yoğun olduğu dönemlerde, altın diş güvenli bir şekilde 'taşınabilir sermaye' olarak görülüyordu. Yüksek ayarlı altından yapılan bu dişler hem statü sembolüydü hem de acil ihtiyaç anında sökülüp nakit paraya dönüştürülebiliyordu.
Peki günümüzde bu durum nasıl? Altın dişler bozdurulabiliyor mu? Bir kuyumcu kendisine annesinin dişlerini getiren bir müşterisi üzerinden durumu açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki altın dişleri günümüzde nasıl bozdurabiliriz;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın