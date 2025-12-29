Almanya'da 2 Hafta Kuryelik Yapan Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Aldığı Toplam Bahşişi Paylaştı

Son yıllarda hem bir meslek sahibi olanlar, mesleklerini yurt dışında sürdürmek için, hem de Türkiye'de iş umudu kalmayanlar oradaki iş imkanlarını değerlendirmek için Almanya'ya gitti. Elbette başka bir ülkeye gitmek cesaret isteyen bir iş. Herhangi bir bilgi olmadan ülkeyi terk etmek bazen geri dönülemez hatalara sebep olabiliyor. Bu durumda da daha önceden bu deneyimi yaşamış insanların fikirleri oldukça yardımcı oluyor.

Almanya'da iki hafta kuryelik yapan bir Türk, iki haftanın sonunda aldığı toplam bahşişi paylaştı. Ortaya çıkan miktar, özellikle kuryelik yapanlara oldukça yeterli hatta fazla geldi.