Almanya'da 2 Hafta Kuryelik Yapan Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Aldığı Toplam Bahşişi Paylaştı

Almanya'da 2 Hafta Kuryelik Yapan Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Aldığı Toplam Bahşişi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.12.2025 - 14:34

Son yıllarda hem bir meslek sahibi olanlar, mesleklerini yurt dışında sürdürmek için, hem de Türkiye'de iş umudu kalmayanlar oradaki iş imkanlarını değerlendirmek için Almanya'ya gitti. Elbette başka bir ülkeye gitmek cesaret isteyen bir iş. Herhangi bir bilgi olmadan ülkeyi terk etmek bazen geri dönülemez hatalara sebep olabiliyor. Bu durumda da daha önceden bu deneyimi yaşamış insanların fikirleri oldukça yardımcı oluyor. 

Almanya'da iki hafta kuryelik yapan bir Türk, iki haftanın sonunda aldığı toplam bahşişi paylaştı. Ortaya çıkan miktar, özellikle kuryelik yapanlara oldukça yeterli hatta fazla geldi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Türkiye'de ortalama ne kadar bahşiş alınıyor?

Türkiye'de bir kuryenin bahşişi çalıştığı bölgeye, teslim ettiği paket sayısına ve platform tipine göre farklılık gösteriyor. 2025 yılı verileri ve kurye saha deneyimleri ile bir hesaplama yapıldığında en düşük ortalama 1000 TL en yüksek ise ortalama 5000 TL. İstanbul'da Beşiktaş, Nişantaşı, Bağdat Caddesi gibi bölgelerde kuryeler günlük ciddi bahşişler görebiliyor.

Şükrü Kalyoncuoğulları

cimri almanlar amerikada olsa o bahşişi bazen bir günde rahat alırsın