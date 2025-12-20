ABD'de Yaşayan Bir Kadın Yapılacak Biyopsi İçin Çıkan Ücret Karşısındaki Şaşkınlığını Paylaştı

Kaynak: https://x.com/aykiricomtr/status/2002...
ABD'nin sağlık sistemi uzun süredir bir tartışma konusu. Tamamenözel sigorta şirketlerinin elinde olan sistem oldukça karmaşık ve bir o kadar da pahalı. Tıbbi teknoloji ve tedavi kalitesi açısından dünya lideri sayılsa da, yüksek cepten ödeme maliyetleri, karmaşık faturalandırma süreçleri ve sigorta kapsamındaki belirsizlikler, pek çok vatandaşın sağlık hizmetlerine zamanında ve gerektiğinde ulaşamamasına sebep oluyor.
ABD'de yaşayan bir kadın, kendisine verilen biyopsi ücreti karşısındaki şaşkınlığını paylaştı. O video sosyal medyayı ikiye böldü.
“1000 dolar mı? Ciddi misiniz? Bu çok fazla!”
