onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
ABD'de Yaşayan Bir Kadın Yapılacak Biyopsi İçin Çıkan Ücret Karşısındaki Şaşkınlığını Paylaştı

ABD'de Yaşayan Bir Kadın Yapılacak Biyopsi İçin Çıkan Ücret Karşısındaki Şaşkınlığını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.12.2025 - 19:10

İçerik Devam Ediyor

ABD'nin sağlık sistemi uzun süredir bir tartışma konusu. Tamamenözel sigorta şirketlerinin elinde olan sistem oldukça karmaşık ve bir o kadar da pahalı. Tıbbi teknoloji ve tedavi kalitesi açısından dünya lideri sayılsa da, yüksek cepten ödeme maliyetleri, karmaşık faturalandırma süreçleri ve sigorta kapsamındaki belirsizlikler, pek çok vatandaşın sağlık hizmetlerine zamanında ve gerektiğinde ulaşamamasına sebep oluyor. 

ABD'de yaşayan bir kadın, kendisine verilen biyopsi ücreti karşısındaki şaşkınlığını paylaştı. O video sosyal medyayı ikiye böldü.

Kaynak: https://x.com/aykiricomtr/status/2002...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

“1000 dolar mı? Ciddi misiniz? Bu çok fazla!”

“1000 dolar mı? Ciddi misiniz? Bu çok fazla!”

Kimileri ABD'de teknolojiden otomobile kadar pek çok şeyin ucuz olmasından dolayı, sağlık konusundaki bu dengesizliğin de gözardı edilebileceğini savunurken, kimileri ise sağlık gibi en temel ihtiyacın böyle karmaşık bir hale getirilmesinin herhangi bir geçerli sebebi olamayacağını savundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın