Polonya’da Çalışan Türk Çalıştığı Şirketin Hobilerini Nasıl Desteklediğini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
16.12.2025 - 11:36

Hobiler, insanın ruh sağlığı için oldukça önemli. Bireyin kişisel gelişimini ve yeteneklerini ortaya çıkaran hobiler, hayatın stresinden uzaklaşmayı sağlıyor. Aynı zamanda insanın kendini ifade etmesine ve yaratıcılığını kullanmasına olanak tanıyan hobiler ciddi anlamda zihinsel dinlenmeye olanak tanıyor. Fakat yoğun çalışma temposunda bir çoğumuz bir hobimiz olup olmadığını bile öğrenemiyoruz. 

Polonya'da çalışan bir moleküler biyolog çalıştığı şirketin kendisine sağladığı imkanları paylaştı. Hobilere verilen değer beğeni topladı.

"İş dışında da bu şekilde desteklenmek kıymetli hissettiriyor."

Gittiği flamenko kursunun ücretini şirketinin ödediğini söyleyen kadın, aynı zamanda gittiği sinema biletlerinin fişini götürdüğü taktirde onların da ücretini alabildiğini anlattı. Tüm hobilerin bu şekilde desteklenmesi beğeni toplarken pek çok kişi durumu kendi şirketleri ile karşılaştırdı. Ortaya ise acı sonuçlar çıktı.

