Polonya’da Çalışan Türk Çalıştığı Şirketin Hobilerini Nasıl Desteklediğini Anlattı

Kaynak: https://x.com/ajans_muhbir/status/200...
Hobiler, insanın ruh sağlığı için oldukça önemli. Bireyin kişisel gelişimini ve yeteneklerini ortaya çıkaran hobiler, hayatın stresinden uzaklaşmayı sağlıyor. Aynı zamanda insanın kendini ifade etmesine ve yaratıcılığını kullanmasına olanak tanıyan hobiler ciddi anlamda zihinsel dinlenmeye olanak tanıyor. Fakat yoğun çalışma temposunda bir çoğumuz bir hobimiz olup olmadığını bile öğrenemiyoruz.
Polonya'da çalışan bir moleküler biyolog çalıştığı şirketin kendisine sağladığı imkanları paylaştı. Hobilere verilen değer beğeni topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"İş dışında da bu şekilde desteklenmek kıymetli hissettiriyor."
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın