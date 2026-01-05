Memurlar İçin Seyyanen Zam Olur mu? Yüzde 18,6’lık Memur Zammı Sonrasında Yeni Talep

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Seyyanen zamda bizim rakamımız, toplu sözleşme döneminde söylediğimiz cümledir. 2023 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın, ‘En düşük memur maaşı, yanındaki aynı işi yapan en düşük işçi maaşından yüksek olacaktır.’ cümlesidir. Bu dengeyi sağlayacak seyyanen zam yapılmalıdır. Emeklilere ilişkin ise 8 bin 77 liralık seyyanen iyileştirme 2023'te verilecek denildiği hâlde verilmedi. Bu rakam 20 bin rakamının üstüne çıktı. Onun için önce bunu vererek başlamalı diye buradan ifade ediyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.