Memurlar İçin Seyyanen Zam Olur mu? Yüzde 18,6’lık Memur Zammı Sonrasında Yeni Talep
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aralık ayı enflasyonunun 0,89 olarak açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin ilk 6 ay için alacağı zam oranı da belli olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Memur ve memur emeklileri için seyyanen zam olur mu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın