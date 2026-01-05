onedio
article/comments
article/share
Memurlar İçin Seyyanen Zam Olur mu? Yüzde 18,6’lık Memur Zammı Sonrasında Yeni Talep

Memurlar İçin Seyyanen Zam Olur mu? Yüzde 18,6'lık Memur Zammı Sonrasında Yeni Talep

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
05.01.2026 - 22:02

TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin yılın ilk 6 ayı için alacağı zam da yüzde 18,6 olmuştu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, açıklanan zammı yeterli bulmayarak memur ve memur emeklileri için seyyanen zam yapılması gerektiğini söyledi.

Aralık ayı enflasyonunun 0,89 olarak açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin ilk 6 ay için alacağı zam oranı da belli olmuştu.

Aralık ayı enflasyonunun 0,89 olarak açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin ilk 6 ay için alacağı zam oranı da belli olmuştu.

Memur-Sen Genel Merkezi’nde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yüzde 18,6’lık zam oranının yeterli olmayacağını söyledi.

En düşük memur maaşının 47 bin 500 liradan 58 bin 300 liraya yükseldiğini ve 30 yıllık hizmetlinin emekliliğe ayrıldığında 983 bin lira ikramiye alacağını ifade eden Yalçın, bu parayla geçinmenin ve ev almanın mümkün olmadığını savundu.

Memur ve memur emeklileri için seyyanen zam olur mu?

Memur ve memur emeklileri için seyyanen zam olur mu?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Seyyanen zamda bizim rakamımız, toplu sözleşme döneminde söylediğimiz cümledir. 2023 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın, ‘En düşük memur maaşı, yanındaki aynı işi yapan en düşük işçi maaşından yüksek olacaktır.’ cümlesidir. Bu dengeyi sağlayacak seyyanen zam yapılmalıdır. Emeklilere ilişkin ise 8 bin 77 liralık seyyanen iyileştirme 2023'te verilecek denildiği hâlde verilmedi. Bu rakam 20 bin rakamının üstüne çıktı. Onun için önce bunu vererek başlamalı diye buradan ifade ediyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
