Sevgili Yengeç, bugün yıldızlar arasında bir yolculuğa çıkmaya ne dersin? Mars'ın enerjik ve cesur etkisiyle, burcunda ilerlemeye başladığı bu dönemde, kariyer hayatında kontrolü eline alma arzunun arttığını hissedebilirsin. Daha önce çekingen olduğun konularda bile bugün kendini daha cesur, daha net ve daha iddialı hissetmen mümkün. Duyguların, seni geri çekmek yerine ileriye doğru itiyor, adeta seni harekete geçiren bir itici güç haline geliyor.

İş ortamında, kendi alanını koruma ve sınırlarını belirleme ihtiyacın daha da önem kazanıyor. Başkalarının beklentileri yerine kendi ihtiyaçlarını merkeze alman, seni çok daha güçlü hissettirebilir. Bu pazartesi, belki de yeni bir duruşun, yeni bir başlangıcın habercisi olabilir. Kendi ihtiyaçlarını önceliklendirmenin getireceği bu güçlü ve kararlı duruş, iş hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Mars'ın etkisiyle tutku ve sahiplenme duygusu yükselişe geçiyor. Sevdiğin kişiye karşı daha açık ve daha içten davranmanın zamanı geldi. Bugün, duygusal bir yakınlaşma yaşaman ve bu yakınlaşmanın kalıcı izler bırakması olası. Belki de bu, aşk hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Unutma, yıldızlar seninle! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…