Sevgili Yengeç, bugün kırgınlıklardan ve içine attığın tüm olumsuz duygulardan kurtuluyorsun. Yılın bu ilk günü, kalbinde ve ruhunda büyük bir temizlik etkisi yaratıyor. Artık başkalarının sorumluluklarını omuzlarında taşıma isteğini de tamamen kaybediyorsun. Şimdi çok daha özgür, keyifli, heyecanlı ve cesursun!

Merkür'ün Oğlak burcuna geçişi de bu konuda seni cesaretlendiriyor. Kariyerinde önemli konuşmaları ve kararları gündemine taşıyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde hakkını alamadığını düşündüğün konuları üstlerin karşısında dile getirme zamanı geldi. Artık hakkın olanı alıp kimsenin seni kırmasına izin vermediğin bir dönem başlıyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise iletişim, kilit bir rol oynuyor. Konuşulmayan, üzeri örtülen meseleler bugün konuşulabilir, yanlış anlaşılmalar ise artık çözülebilir. Daha dengeli, karşılıklı sorumluluk alınan ve sevgi dolu bir ilişki seni bekliyor. El üstünde tutulmaya, hak ettiğin sevgi ve ilgi ile şımartılmaya da hazır ol. Hatta senin için hazırlanan bir yeni yıl kahvaltısı ile hayattan keyif almaya başla. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…