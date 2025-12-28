onedio
Yengeç Burcu right-white
29 Aralık 2025, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.12.2025 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Aralık Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 29 Aralık Pazartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, yılın son pazartesi gününde, ilişkiler ve iş birlikleri konusunda oldukça önemli farkındalıklar kazanabilirsin. Güneş'in Oğlak burcundaki konumu, kariyerinde kimlerle yol yürümek istediğini net bir şekilde gösteriyor sana! Böylece, 2025 yılında seni yoran ve enerjini tüketen uyumsuzlukları bugün tamamen geride bırakıyorsun.

Yeni yılı ilişkilerinin şekillendireceği aşikar. Tam da bu noktada, belki bir ortaklık, belki bir ekip ya da belki de bir müşteriyle ilgili aldığın karar, 2026 yılının seyrini belirleyecek nitelikte olabilir. Daha net sınırlar çizmeyi öğreniyor ve emeğinin karşılığını korumayı öğreniyorsun. Bu duruşun, sana beklediğinden daha fazla saygı kazandıracak. Ancak daha da önemlisi maddi çıkarların doğrultusunda hareket etmek kârını artıracak. 

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise geçmişten gelen duygusal yüklerini bırakmanın tam zamanı. 2026'ya girerken kalbinde daha dengeli, daha güvenli ve karşılıklı emek verilen bir ilişki isteği netleşiyor. Geçmişte yaşadığın tüm olumsuzlukları geride bırak. Artık sen de eskisi gibi değilsin, karşına çıkacak insanlar da eski aşklarına benzemiyor! Tabii seçimlerini buna göre yaparsan... Bunun için kalbin kadar aklının da sesini dinlemelisin artık. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
Astroloji Editörü
