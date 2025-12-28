Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında geçmişin gölgesinde kalmış duygusal yüklerini geride bırakmanın tam sırası. 2026'ya adım atarken, kalbinde daha dengeli, daha güvenli ve karşılıklı çaba harcanan bir ilişki arzusu belirginleşiyor.

Geçmişte karşılaştığın tüm olumsuzlukları, hayal kırıklıklarını ve aşk acılarını geride bırakmanın zamanı geldi. Unutma, sen artık eskisi gibi değilsin. Seninle aynı hızda büyüyen, gelişen ve değişen biri olmalı karşındaki. Ancak bu, eski aşklarının birer kopyası olmayacak yeni insanlarla karşılaşacağın anlamına geliyor.

Tabii ki, seçimlerini bu yeni bakış açısına göre yapman gerekiyor. Kalbinin yanı sıra, aklının da sesini dinlemenin ve duygusal kararlarını mantığınla dengelemenin tam sırası! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…