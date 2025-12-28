onedio
29 Aralık Pazartesi Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
29 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 29 Aralık Pazartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 29 Aralık Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün duygusal yüklerinin mide ve sindirim sistemini biraz zorladığını hissediyor olabilirsin. Elbette ki duygusal yoğunluğunun bedenini etkilemesi gayet normal, unutma ki beden ve zihin bir bütündür. Bu yüzden bugün, sana bir önerimiz olacak: Artık daha hafif, ev yapımı ve sıcak gıdaları tercih etmeye ne dersin? Bu, bedenini rahatlatacak ve enerjini yükseltecek bir seçenek olabilir.

Ayrıca yılın son pazartesi gününde 2025'in duygusal ağırlıklarını ve belki de farkında bile olmadan üzerinde bir yük oluşturan sorumlulukları geride bırakabilirsin. Böylece kendini belki de yıl boyunca hak etmediğin kadar iyi hissedebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

