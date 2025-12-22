onedio
23 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
22.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Aralık Salı günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Aralık Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugünün hızı seni biraz yorabilir. Özellikle elektrik yükü fazla olan işlerleri, ofis ortamı, AVM'ler ve kalabalık adeta enerjini emebilir. Ayak tabanlarının ağrıdığını ve adeta omuzlarının düştüğünü hissedebilirsin. 

İşte bu günün yorgunluğunun ve stresinin bedenindeki fiziksel bir yansıması olabilir. Böyle bir durumla karşılaştığında, önce sıcak bir duş ile negatif enerjilerden arınmalısın. Ardından ise kendine zaman ayırmalı, biraz sessizlikle baş başa kalmalı ve belki de iç dünyana çekilmelisin. Mum ışığında loş bir atmosferde keyifli bir müzik ve ziyafet tüm enerjini toplamanı sağlayabilir, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

