21 Aralık Pazar Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

21 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 21 Aralık Pazar günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 21 Aralık Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Kış Gün Dönümü ile birlikte hem ruhsal hem de fiziksel dengeyi korumalısın. Aman dikkat; Güneş’in Oğlak burcuna geçiş yaptığı bu dönemde, bel, böbrekler ve alt sırt bölgen daha hassas olabilir. Bu nedenle, bugün kendine biraz daha fazla özen göstermen gerekebilir.

Uzun süre aynı pozisyonda kalmamak, belki de biraz daha hareket etmek iyi olabilir. Belki bir yürüyüşe çıkabilir, belki de evde hafif bir egzersiz yapabilirsin. Hem bedenin hem de zihnin için bu oldukça yararlı olacaktır. Hafif esneme hareketleri de gün içinde rahatlamanı sağlayabilir. Belki bir yoga dersi alabilir veya evde kendi başına esneme hareketleri yapabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

