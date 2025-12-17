onedio
18 Aralık Perşembe Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
18 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Aralık Perşembe günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Aralık Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün senin için biraz hareketli geçebilir. Dolaşım sistemin ve ayak bileklerin hassaslaşabilir, bu yüzden uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kaçınman önemli. Belki biraz rahatsızlık hissedebilirsin, belki de bir uyuşma ya da yorgunluk hissi olabilir. Bu durumda, gün içinde biraz daha hareket etmeye, kan dolaşımını desteklemeye özen göstermen gerekiyor.

Biraz esneme, yürüyüş yapma veya belki de biraz dans etme, kan dolaşımını hızlandırmanın ve ayak bileklerindeki hassasiyeti hafifletmenin harika bir yolu olabilir. Ayrıca, zihinsel yoğunluk da bedensel gerginlik yaratabilir. Özellikle yoğun bir iş günü geçiriyorsan, kısa molalar vermek sana iyi gelebilir. Belki bir kitap okuyabilir, belki de biraz meditasyon yapabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

