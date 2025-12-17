onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 18 Aralık Perşembe Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
18 Aralık 2025, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.12.2025 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Aralık Perşembe gününüz nasıl geçecek? 18 Aralık Perşembe günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün iş hayatında hiçbir şey perde arkasında kalmayacak. Zira, Ay'ın rehberliğindeki sezgilerin bugün daha da güçlü olcak. Kimin ne niyetle hareket ettiğini, kimin dürüst olduğunu hissetmen adeta bir zihin okuma yeteneğine dönüşecek. Özellikle ekip çalışmalarında ya da aile ile ilgili işlerde sessiz ama etkili, koruyucu ve besleyici bir rol üstleneceksin.

Finansal konularda ise aşırı temkinli olmak, büyük risklerden kaçınmak sana avantaj sağlayacak. Ama açık konuşalım bu enerji, belirsizlikten hoşlanmayan bir enerji. Bugün attığın küçük ama duygusal olarak sağlam adımların, ileride seni güvence altına alacak bir zemin oluşturacak. Bu yüzden risk almasan da kararlı ola ve ilerlemeye odaklan! 

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise duygusal yoğunluk ve geçmişin izleri belirginleşiyor. Partnerinle paylaştığın ortak bir anı, bir yemek ya da nostaljik bir an, ilişkinin bağlarını güçlendirerek sizi birbirinize daha da yakınlaştırmaya hazırlanıyor. Aşkın en derin izleri, mutluluğun sırı olmaya hazırlanıyor. Ancak eğer bekar isen geçmişten gelen bir duygu ya da tamamlanmamış bir hikaye zihnini meşgul etse de kalbinin buna teslim olmasına izin verme. Çünkü eskiyle tamamen vedalaşmadan yeni bir başlangıç yapmak zor olabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

