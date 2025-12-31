Sevgili Yengeç, bu ayın enerjisi ilişkilerin üzerine yoğunlaşıyor ve senin iç dünyanı bir hayli hareketlendiriyor. Ayın hemen başında seni merkeze alan ve burcunda meydana gelen bir Dolunay var. İşte bu Dolunay, seni derin düşüncelere daldırıyor ve iş ilişkilerinde önceliğin rekabet oluyor. Haliyle artık daha başarılı olmayı hedefleyerek kendi çıkarlarına odaklandığın bir dönem başlıyor.

Ocak ayı boyunca, iş ilişkilerin, ortaklıkların ve sosyal bağlarına dair kararlar alman ise şart. Mesela, kimlerin kalıcı olduğunu, kimlerle yollarını ayırman gerektiğini daha net görmeye başlayacaksın. 2026'nın ilk ayında, sınırlarını belirlemeyi ve kendine sahip çıkmayı başarırsan, iş hayatında parlayacağın açıkça görünüyor. Kendine ve yeteneklerine güvenme vakti!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise burcunda meydana gelecek olan Dolunay'ın etkisiyle hayatını değiştirecek kararlar alabilirsin. Bir ilişkiyi bir adım öteye taşımak ya da duygusal bir kapanış yapmak gibi seçeneklerin olabilir. Zira, kalbin artık belirsizlikle yetinmiyor ve aşktan öte 'netlik' arıyor. Sahi, partnerinle aranız nasıl? Onun sana karşı açık ve net olduğuna inanıyor musun? İşte her şey bu sorunun etrafında şekilleniyor. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…