Sevgili Koç, bu yılın ilk ayı ile birlikte 2026'ya zihinsel bir yeniden başlangıçla adım atıyorsun. Bu kesinlikle heyecan verici olacak! Zira, ayın hemen başında Merkür'ün Oğlak burcuna geçişi, kariyer hedeflerini daha ciddi, planlı ve stratejik bir şekilde ele almanı sağlıyor. Uzun süredir kafanın bir köşesinde duran ve ertelemeye devam ettiğin konular, artık 'şimdi ya da asla' noktasına geliyor. Bu ay atacağın her adım, yılın geri kalanında seni başarıya taşıyacak güçlü bir temel oluşturabilir.

Öte yandan Ocak ayı, senin için disiplin ve cesaretin birleştiği bir zaman dilimi olacak. Günlük düzenini değiştirmek, sorumluluk almak ve liderliğini göstermek zorunda kalabilirsin. 2026'nın ilk ayında aldığın kararlar, seni alıştığın konfor alanından çıkararak daha güçlü bir versiyonuna dönüştürüyor. Bu süreçte belki biraz yorulabilirsin ama her yeni gün, daha net ve daha odaklanmış bir hale geldiğini fark edeceksin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Yengeç burcundaki Dolunay, duygusal bağlarını görünür kılıyor. Bastırdığın hisler, konuşulmayan meseleler ya da netleşmesi gereken bir ilişki gündeme gelebilir. Kalbinle aklın arasında denge kurma konusunda ustalaşıyorsun... Bu ay aşk, sana adeta duygusal cesaretin ne demek olduğunu hatırlatıyor. Ama unutma, aşkta cesaret, risk almak demektir. Her risk ise seni sıkı sıkıya sarılacağın derin bir aşka taşıyabilir. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…