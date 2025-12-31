Sevgili Koç, yeni yılın ilk ayında meydana gelen Yengeç burcundaki Dolunay, duygusal dünyanın derinliklerine bir ışık tutuyor ve bastırdığın hislerin, konuşulmayan meselelerin ya da belki de netleşmesi gereken bir ilişkinin üzerindeki örtüyü kaldırıyor.

Kalbinle aklın arasında bir denge kurma konusunda ustalaşmaya başlıyorsun. Bu ay, aşkın sana adeta duygusal cesaretin ne demek olduğunu hatırlatıyor. Ancak aşkta cesaretin, risk almak demek olduğunu unutma. Bu riskler seni belki de daha önce hiç tatmadığın bir aşka, sıkı sıkıya sarılacağın bir tutkuya taşıyabilir.

Görünen o ki bu ayın sonunda belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmış olacaksın. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…