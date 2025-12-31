Sevgili Koç, bu ayın henüz ikinci gününde Chiron'un burcunda ileri harekete geçmesiyle birlikte, bedeninin yeniden güçlenmeye olan niyetini hissedeceksin. Ocak ayı boyunca enerjinin parça parça değil, adeta bir çığ gibi büyüyerek artacağını göreceksini Bu süreçte, küçük adımların bile büyük iyileşmelere nasıl dönüştüğünü fark edeceksin. Yılın ilk ayında, bedeninin sana 'hazırım' dediğini duyacaksın.

İşte bu enerjik dönüşüm, seni daha canlı, daha enerjik ve daha güçlü hissettirecek. Kendini yeniden doğmuş gibi hissedeceksin ve bu da hayatındaki her şeyi daha pozitif bir perspektiften görmek için sana ilham verecek. Bu süreçte, kendini daha iyi hissetmek ve neye ihtiyacın olduğunu anlamak için bedenine kulak ver! Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…