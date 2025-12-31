Sevgili Yengeç, bu ayın enerjisi adeta ilişkilerin üzerine çullanıyor ve senin iç dünyanı bir hayli sarsıyor. Zira ayın ilk ışıklarıyla birlikte, seni odağa koyan ve burcunda parıldayan bir Dolunay seni selamlıyor. Bu Dolunay, sanki bir filozof gibi seni derin düşüncelere sürüklüyor ve iş ilişkilerinde önceliğin rekabet olmasına neden oluyor. Dolayısıyla, artık daha başarılı olmayı hedefleyerek kendi çıkarlarına odaklandığın bir dönem başlıyor.

Ocak ayı boyunca, iş ilişkilerin, ortaklıkların ve sosyal bağlarına dair kararlar alman adeta bir zorunluluk haline geliyor. Mesela, kimlerin hayatının bir parçası olmaya devam edeceğini, kimlerle yollarını ayırman gerektiğini daha net görmeye başlayacaksın. 2026'nın ilk ayında, sınırlarını belirlemeyi ve kendine sahip çıkmayı başarırsan, iş hayatında bir yıldız gibi parlayacağın açıkça görünüyor. Yani artık, endine ve yeteneklerine güvenme vakti geldi çattı! Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…