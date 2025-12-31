Sevgili Yengeç, bu ay gökyüzünde parıldayan Yengeç Dolunayı, bir nevi ruhani bir detoks süreci olarak karşına çıkıyor. Bu özel dolunay, bedeninle yeniden bağ kurmanı sağlayacak ve seni fiziksel ve ruhsal anlamda yeniden canlandıracak.

Ocak ayı boyunca, kendine daha fazla şefkat göstermeye başlayacak ve her an, içinde bir güç patlaması hissedeceksin.

Hatta yılın başında itibaren, belki de farkında bile olmadan taşıdığın duygusal yükleri bir bir bırakmaya başladığın zaman, bedenindeki hafiflemeyi de fark edeceksin. Bu, sanki üzerindeki ağırlıkların kalktığı, daha hafif ve daha özgür hissettiğin bir döneme dönüşecek. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…