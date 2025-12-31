onedio
Yengeç Burcu
Ocak 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.12.2025

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının Ocak ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Ocak ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu ay gökyüzünde parıldayan Yengeç Dolunayı, bir nevi ruhani bir detoks süreci olarak karşına çıkıyor. Bu özel dolunay, bedeninle yeniden bağ kurmanı sağlayacak ve seni fiziksel ve ruhsal anlamda yeniden canlandıracak.

Ocak ayı boyunca, kendine daha fazla şefkat göstermeye başlayacak ve her an, içinde bir güç patlaması hissedeceksin. 

Hatta yılın başında itibaren, belki de farkında bile olmadan taşıdığın duygusal yükleri bir bir bırakmaya başladığın zaman, bedenindeki hafiflemeyi de fark edeceksin. Bu, sanki üzerindeki ağırlıkların kalktığı, daha hafif ve daha özgür hissettiğin bir döneme dönüşecek. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

