Sevgili Yengeç, bu ayın başında gerçekleşen ve adeta bir gökyüzü şöleni olan Ay tutulması, ilişkilerini baştan ayağa değiştiriyor. Artık sana hiçbir şey katmayan, eski moda ve demode düşünce yapılarını, günlük rutinlerini geride bırakma kararı alıyorsun. Bu, adeta bir kadersel bir uyanış gibi, hayatının yeni bir sayfasını açmanı sağlıyor. İçindeki ses, artık daha yüksek bir sesle duyuluyor ve seni, düşüncelerini herkese duyurma cesaretini buluyorsun.

Ayın ortasında ise Jüpiter’in burcundaki ileri hareketiyle, finansal büyüme ve bolluk dönemine adeta bir kırmızı halı üzerinden giriş yapıyorsun. Yeteneklerine yatırım yaparken, daha önce cesaret edemediğin büyük projeler için beklediğin desteği de bulabilirsin. Öz güveninin artmasıyla beraber, kariyerinde hak ettiğin genişleme ve tanınma süreci hız kazanıyor. Şansın senden yana olduğu bu ay boyunca maddi kaygılarını bir kenara bırakırsan, güçleneceksin! Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…