Sevgili Yengeç, bu ay Venüs, Balık burcuna hoş bir geçiş yapıyor. Bu, maddi konularda yumuşak bir rüzgarın esmesi anlamına geliyor. Daha da önemlisi, bu rüzgar seninle beraber kazançlı fırsatları da getiriyor. Şubat ayı, para kazanma yöntemlerini daha keyifli ve yaratıcı bir hale dönüştürebilir. Kim bilir belki de sevdiğin bir işten gelir elde etme fırsatı çıkar karşına ya da finansal anlamda içini rahatlatacak bir karar alman gerekebilir.

Öte yandan Aslan burcunda parlayan Dolunay, güvenlik ihtiyaçlarını sorgulamana da neden olabilir. Sahip olduklarınla yetinmeyi mi tercih edeceksin, yoksa daha fazlasını mı arzulayacaksın? İşte bu Dolunay, değer duygularını başkalarının onayına bağlı olmaktan çıkarıp bağımsız bir hale getirmeni öğretiyor.

Peki ya aşk? Ayın sonlarında ise Mars kare Uranüs, aşk hayatında ani çıkışlara zemin hazırlıyor. Bastırdığın duygular bir anda ortaya dökülebilir. Bu ay aşk, sakin ilerlemekten ziyade dürüst olmayı bekliyor senden. Belki de cesur bir itiraf, dengeleri değiştirebilir. Belki de toksik bir ilişkiden bir çırpıda kurtulabilir ya da platonik aşkını itiraf edebilirsin. Kalbini ve kendini özgürleştirmenin tam zamanı! Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…