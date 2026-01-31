Sevgili Yengeç, Şubat ayının sonlarına doğru, Mars ve Uranüs arasındaki kare açı, aşk hayatında beklenmedik olaylara kapı aralıyor. İçinde bastırdığın, bir türlü dile getiremediğin duygularının bir anda patlak vermesi son derece olası. Bu ay, aşk hayatında sakin bir seyir izlemekten ziyade, dürüstlük ve açıklık bekliyor seni.

Belki de bu ay, cesur bir itirafın zamanı gelmiştir. Bu itiraf ise hayatındaki dengeleri tamamen değiştirebilir. Belki de bu sayede, seni yıpratan bir ilişkiden hızlıca kurtulabilirsin. Ya da belki de platonik olarak sevdiğin kişiye hislerini açıklama fırsatı bulabilirsin. Kalbini ve ruhunu özgürleştirmenin tam sırası. Unutma ki aşk cesaret ister. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…