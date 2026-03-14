onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Emekliye ÖTV'siz Araba Teklifi Yasalaşırsa Hangi Araç Kaç TL Olacak? İşte ÖTV'siz Araba Fiyat Listesi

ÖTV
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.03.2026 - 15:42

Emekli esnaf ve çiftçiye yönelik ÖTV muafiyeti teklifi, otomobil piyasasında kartların yeniden dağıtılmasına neden oldu. Uzmanlar, düzenlemenin yasalaşması durumunda ikinci el araç fiyatlarında sert düşüşler yaşanabileceğini ve diğer emekli gruplarının da benzer haklar talep edebileceğini belirtiyor. En çok merak edilen konular ise SSK emeklileri ve memur emeklileri de ÖTV'siz araç alma hakkından faydalanabilecek mi ve düzenleme yasalaşırsa hangi araba ne kadar olacak? 

İşte emeklilere uygulanacak ÖTV'siz araba alma düzenlemesi hakkındaki tüm detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmeye başlanan vergi muafiyeti paketi, otomobil dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

İlk etapta sadece esnaf ve çiftçi emeklilerini kapsayan bu teklif, kamuoyunda büyük bir beklenti oluşturdu. Özellikle SSK ve Emekli Sandığı üzerinden emekli olan milyonlarca vatandaş, 'Eşitlik ilkesi gereği biz de kapsama dahil edilecek miyiz?' sorusunu sormaya başladı. 

Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre, komisyon görüşmeleri sırasında muhalefet partilerinin kapsamın genişletilmesi yönünde önergeler vermesi bekleniyor. Eğer bu önergeler kabul edilirse, Türkiye’deki yaklaşık 16 milyon emeklinin tamamı için sıfır otomobil fiyatları hayal olmaktan çıkıp gerçek birer seçenek haline gelebilir.

Piyasa uzmanları, bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ikinci el araç pazarında ciddi bir fiyat düzeltmesine yol açacağını savunuyor.

Sıfır bir Toyota Corolla modelinin vergi muafiyetiyle 1 milyon 11 bin 428 TL seviyesine inmesi, haliyle ikinci eldeki aynı modelin fiyatlarını da aşağı çekecektir. 1 milyon 770 bin TL olan liste fiyatının muafiyetle birlikte yaklaşık 750 bin TL ucuzlaması, piyasada 'zincirleme indirim' etkisi yaratacaktır. Bu durum, elindeki aracını satıp yenilemek isteyen emekliler için büyük bir avantaj oluştururken, araç stoklayan satıcılar için fiyatların gerilemesi anlamına geliyor.

Düzenlemenin en çok etkileyeceği modellerden biri olan Opel Corsa’nın 758 bin 823 TL’ye, Fiat Egea Sedan’ın ise 805 bin 657 TL’ye düşecek olması, dar gelirli emeklinin ulaşım konforunu artıracak.

Ancak uzmanlar uyarıyor: Eğer talep çok hızlı artarsa, bayilerde araç bulma sorunu yeniden baş gösterebilir. Bu sebeple yasanın, yerli üretimi destekleyecek şekilde sadece Türkiye’de üretilen modelleri kapsayıp kapsamayacağı da tartışılan maddeler arasında yer alıyor. Meclis’teki görüşmelerde bu ayrıntıların netleşmesi, otomotiv sektörünün gelecekteki rotasını da belirleyecek.

Şu anki taslağa göre SSK ve memur emeklileri henüz kapsam dışı görünse de, sosyal medyadaki yoğun talep ve sivil toplum kuruluşlarının girişimleri hükümetin kararını etkileyebilir. Yasalaşma sürecinde yapılacak bir ekleme ile tüm emeklilere bu hakkın tanınması, Türkiye tarihindeki en büyük vergi indirimlerinden biri olarak kayıtlara geçebilir. Emeklilerin bu süreci yakından takip ederek, resmi açıklamalara göre hareket etmeleri ve araç bayileriyle ön görüşmelerini bu bilgiler ışığında yapmaları büyük önem taşıyor.

ÖTV muafiyeti kesinleşirse hangi araba ne kadar olacak?

Emekli ÖTV muafiyeti şartları neler?

  • Tek seferlik kullanım: Muafiyet hakkı, emeklilik tarihinden itibaren yalnızca bir kez kullanılabilecek.

  • 5 yıllık süre sınırı: Hak, emekli olunmasından itibaren 5 yıl içinde kullanılmazsa geçerliliğini yitirecek.

  • Satış ve devir yasağı: ÖTV muafiyetiyle satın alınan araç, alım tarihinden itibaren 5 yıl boyunca satılamayacak ve başkasına devredilemeyecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ÖTV muafiyetiyle araç almak için ne yapılmalı?

Teklif henüz yasalaşmadığından başvuru süreci henüz başlamadı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde sürecin nasıl işleyeceğine dair resmi bir açıklama da henüz yapılmış değil. Ancak benzer muafiyet uygulamalarında izlenen adımlar ışığında şu hazırlıklar önceden yapılabilir:

  • Bağ-Kur emeklisi olup olmadığınızı ve esnaf/sanatkâr statünüzü teyit edin.

  • Emeklilik tarihinizi belirleyin; muafiyet 5 yıl içinde kullanılması gerekiyor

  • Daha önce ÖTV muafiyetiyle araç alıp almadığınızı kontrol edin.

  • Düzenlemenin resmi ilanını takip etmek için SGK ve ilgili bakanlıkların duyurularını yakından izleyin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın