Şubat Yengeç Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Şubat 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
31.01.2026 - 18:01

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının Şubat ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Şubat ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Güneş'in Balık burcuna geçişi, Şubat boyunca içine attığın her türlü stresin bedenine yansımasına neden olabilir. Mide ya da göğüs bölgende bir sıkışma hissi yaratma potansiyeli taşıyor, tüm bu dertler. Bu durum, sağlığını olumsuz etkileyebilir ve hatta yaşam kaliteni de düşürebilir. Bu yüzden, hislerini bastırmak yerine onları ifade etmeyi dene artık. Böylece hem ruhun hem de bedenin rahat bir nefes alabilir.

Öte yandan Güneş Tutulması, yaşam düzeninde belirli bir alışkanlığı terk etme ihtiyacını gündeme getiriyor. Belki de bir süredir ciğerlerine zarar veren alışkanlıkların vardı ve artık onlardan kurtulma vakti. Karaciğerin ve akciğerlerin için kötü alışkanlıklardan uzaklaş da bedeninin nasıl yenilendiğini hisset. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

