Sevgili Koç, bu ay senin için değişikliklerle dolu. Gökyüzündeki hareketler, hayatına da farklı bir yön veriyor. 13 Şubat’ta Satürn’ün burcuna girişi, hayatında belirli bir düzen oluşturman gerektiğini işaret ediyor. Bu ay boyunca düzensiz uyku saatleri, hızlı yemek yeme ya da sürekli bir yerlere yetişme hali, bedenini olumsuz etkileyebilir.

Farkında olmasan da bu durumlar, vücudunu gereğinden fazla yorabilir. Bu yüzden, günlük rutininde küçük ama net sınırlar koymak çok önemli. Uyku saati, mola saati gibi belirli zamanlara uyman, bedenini hızla toparlayacak ve enerjini daha verimli kullanmana yardımcı olacak.

Ayın sonlarına doğru ise Mars kare Uranüs, ani hareketler ve sabırsız tepkiler yüzünden bedenini zorlamaya açık bir atmosfer yaratıyor. Bir işi hızlandırmak isterken kasılmak, fark etmeden nefesi tutmak gibi alışkanlıklar gerginliği artırabilir. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…