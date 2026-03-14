Haftalık Reyting Galibinden Taşacak Bu Deniz’deki Aşk İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
14.03.2026 - 16:04

14 Mart Cumartesi günü televizyon dünyasında yine hareketli gelişmeler yaşandı. Gün içinde ekrana gelen yapımlar kadar dizilerin setlerinden gelen haberler de gündeme yansıdı. Yeni bölümlerin ardından reyting tabloları konuşulurken dizilerden paylaşılan sahneler sosyal medyada hızla yayıldı. Kamera arkasında yaşanan gelişmeler ve oyuncularla ilgili kulis bilgileri izleyicilerin ilgisini çekti. Ekranlarda devam eden rekabet sürerken yapım ekiplerinin yeni bölüm hazırlıkları da dikkat çekti. Oyuncu kadrolarında yaşanan değişiklikler ve duyurulan yeni projeler günün öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. 14 Mart Cumartesi günü televizyon dünyasında konuşulan gelişmeleri sizler için bir araya getirdik.

Oyuncu Burak Çelik, Yeraltı dizisinin ekibine katıldı.

Burak Çelik'in dizide hangi rolü canlandıracağı henüz açıklanmadı. Bu nedenle karakter hakkında merak artmış durumda.

Dizinin yapımını Medyapım üstleniyor. Yeraltı dizisi, yayınlandığı ilk bölümlerden itibaren konuşulmaya başlamıştı. Reytinglerde yüksek açılışını iddiasını ortaya koymuştu.

Dizinin oyuncu kadrosu da sık sık gündeme gelenlerden. Yeni transferle birlikte kadro daha da genişledi. Burak Çelik, Hudutsuz Sevda dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı. Bu proje de aynı yapım ekibi tarafından hazırlanıyor.

Mert Ramazan Demir’in Dostoyevski’nin Delikanlı romanının kapağına benzediği yorumları yapıldı.

Mert Ramazan Demir’in sahnedeki pozunun kitap kapağındaki görsele yakın olduğu söylendi. Konuya dair yorumlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bazı kullanıcılar benzerliğin tesadüf olduğunu düşündü. Bazı izleyiciler ise bilinçli bir gönderme olabileceğini dile getirdi. 

Dostoyevski’nin Delikanlı romanı dünya edebiyatının bilinen eserleri arasında yer alıyor. Roman genç bir karakterin iç dünyasını ve yaşam mücadelesini anlatıyor. Dizinin adının da Delikanlı olması izleyicilerin dikkatini çekti. Bu nedenle yapılan karşılaştırmalar kafa karıştırdı.

Taşacak Bu Deniz cuma günlerinin galibi olarak yayın hayatına devam ediyor.

Ava Yaman’ın hayat verdiği Eleni’nin anne ve babasını bulmak adına geldiği Trabzon’da yaşadıkları ve Koçari & Furtuna aileleri arasındaki geçimsizliğin işlendiği dizi aksiyon dolu sahnelere imza atıyor.

Şimdiyse sosyal medyada gündeme gelme nedeni İso ve Eyüphan karakterlerinin kavgasahnesinin kamera arkasıydı. Aksiyon sahnelerini televizyonda izlerken her şey kusursuz gözükse de işin kamera arkasında bambaşka bir ortam oluyor. Sahte yumrukların havada uçuştuğu o anları gelin birlikte izleyelim!

Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Dizinin son bölümünde dikkat çeken bir sahne yer aldı. Hikayede Türkiye ile İspanyaarasındaki dostluğa değinen bir an ekrana geldi. Dizinin takipçileri bu detayı sosyal medyada paylaşmaya başladı. 

Kızılcık Şerbeti uzun süredir cuma akşamlarının en çok konuşulan yapımları arasında bulunuyor. Yayınlandığı her hafta farklı sahneler gündeme geliyor. Son bölümdeki mesaj da izleyicilerin dikkatini çekti. Dizide İspanya’ya selam gönderildi.

Ramazan'ın vazgeçilmezi Nihat Hatipoğlu, iftar ve sahur programlarıyla ekrana gelmeye devam ediyor.

ATV ekranlarında iftar ve sahur programlarının sunuculuğunu üstlenen Nihat Hatipoğlu'na her gün pek çok soru soruluyor. Merak edilenleri yanıtlaya Nihat Hatipoğlu'na bu defa 'Allah affeder deyip günah işlemenin günahı nedir?' sorusu soruldu. Nihat Hatipoğlu ise 'Allahu Teala 100 bin defa da tövbe etseniz yine de sizi affetmeye hazırdır. Yeter ki samimi dönüş yapın' yanıtını verdi.

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in haftalık en çok izlenme yarışında kazanan belli oldu. Hangi dizi reytinglerde zirvede yer aldı?

Taşacak Bu Deniz'in 13 Mart Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümü 3 kategoride de ciddi reyting kaybı yaşadı. 2,5 puanlık düşüşe rağmen Taşacak Bu Deniz haftalık reyting sonuçlarında AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen dizi oldu. Uzak Şehir ise TOTAL grubundaki liderliğini yine vermedi.

Bir döneme damga vuran Acemi Cadı'nın Tuğçe'si yıllar sonra ortaya çıktı.

Sosyal medyayı son derece aktif kullanan Billur Yazgan'ın paylaşımlarına beğeni yağarken oyuncunun yıllar içinde asla değişmemesi dikkatlerden kaçmadı. Billur Yazgan'ın ayrıca sosyal medyada paylaşımlar yapan Murad Salahlı'yla çektiği video da gündem oldu.

Taşacak Bu Deniz'de Hicran ve Gezep karakterine hayat veren Burcu Cavrar ve Onur Dilber'in dizi aşkının gerçeğe dönüştüğü iddia ediliyor.

TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'de partner olan Burcu Cavrar ve Onur Dilber, aralarındaki uyum ve enerji nedeniyle gerçekten aşk yaşadıklarına dair iddiaların odağı haline geldiler. Muhabirlere röportaj veren Burcu Cavrar, Onur Dilber'le aşk yaşadığı iddiası hakkında konuştu. Cavrar, Taşacak Bu Deniz'deki partneri hakkında 'Yok öyle bir şey! Arkadaşız, birbirimizi çok seviyoruz. İyi bir partnerlik enerjimiz var.' yanıtını verdi.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
