Mert Ramazan Demir’in Delikanlı Dizisindeki Görünümü Dostoyevski’nin Kitap Kapağına Benzetildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
14.03.2026 - 12:08

Yeni sezonun konuşulan yapımlarından Delikanlı dizisi sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Dizinin başrolünde yer alan Mert Ramazan Demir son günlerde farklı bir detayla konuşuluyor. İzleyiciler dizinin fragmanı yayınlanınca edebiyat dünyasının tanınmış eserlerinden biri arasında benzerlik fark etti. Bu durum kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Paylaşılan görüntüler birçok kişi tarafından yorumlandı. Bakalım sizler de benzetecek misiniz?

Reklam

Delikanlı dizisi duyurulduğu günden bu yana izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Dizinin başrolünde Mert Ramazan Demir var ve oyuncu yapımda Yusuf karakterini canlandırıyor. Dizinin hikayesi kadar dün yayınlanan ilk fragmanı da sosyal medyada konuşuldu. İzleyiciler Mert Ramazan Demir’in görünümünü ünlü bir romanla ilişkilendirdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Mert Ramazan Demir’in kitap kapağıyla benzerliği konuşuldu.

Mert Ramazan Demir’in Dostoyevski’nin Delikanlı romanının kapağına benzediği yorumları yapıldı.

Mert Ramazan Demir’in sahnedeki pozunun kitap kapağındaki görsele yakın olduğu söylendi. Konuya dair yorumlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bazı kullanıcılar benzerliğin tesadüf olduğunu düşündü. Bazı izleyiciler ise bilinçli bir gönderme olabileceğini dile getirdi. 

Dostoyevski’nin Delikanlı romanı dünya edebiyatının bilinen eserleri arasında yer alıyor. Roman genç bir karakterin iç dünyasını ve yaşam mücadelesini anlatıyor. Dizinin adının da Delikanlı olması izleyicilerin dikkatini çekti. Bu nedenle yapılan karşılaştırmalar kafa karıştırdı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
