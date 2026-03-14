Nihat Hatipoğlu'na Bu Defa Bile Bile Günah İşlemenin Günahı Soruldu

ATV ekranlarında iftar ve sahur programlarının sunuculuğunu üstlenen Nihat Hatipoğlu'na her gün pek çok soru soruluyor. Merak edilenleri yanıtlaya Nihat Hatipoğlu'na bu defa 'Allah affeder deyip günah işlemenin günahı nedir?' sorusu soruldu. Nihat Hatipoğlu ise 'Allahu Teala 100 bin defa da tövbe etseniz yine de sizi affetmeye hazırdır. Yeter ki samimi dönüş yapın' yanıtını verdi.