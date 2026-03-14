Lider Dizi Resmen Çakıldı, 2,5 Puan Birden Düştü: 13 Mart Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 13 Mart Cuma reyting sonuçları açıklandı. Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü yine en çok izlenen dizi olsa da üç kategoride de ciddi düşüş yaşaması herkesi şaşırttı. TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinde reyting kaybı yaşayan Taşacak Bu Deniz'in en büyük düşüşü 2,5 puan oldu. Taşacak Bu Deniz'in rakibi Kızılcık Şerbeti ise 3. sıradan 2. sıraya yükseldi.