Antalya’daki Syedra Antik Kenti'nde Ortaya Çıkarılan İlginç Tarihi Eser

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.03.2026 - 14:49

Antalya’da bulunan Syedra Antik Kenti'nde yapılan çalışmalarda, yaklaşık 1500 yıl önce yapılmış bir yapının giriş bölümünde ortaya çıkarılan mozaikte Antik Yunanca “Kıskanan çatlasın” yazdığı öğrenildi. Gün yüzüne çıkarılan 15 metrekarelik mozaik ekipler tarafından korumaya alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında Syedra Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmaları devam ediyor.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğ Ergürer başkanlığındaki kazı çalışmalarında ilginç bir mozaik gün yüzüne çıkarıldı.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, “Geometrik ve çeşitli çiçek motiflerinden oluşan mozaikte henüz ilk çalışmalarımızı yapıyoruz. Mozaiğin 4 ile 6. yüzyıllar arasına tarihlendiğini düşünüyoruz.” dedi.

Yaklaşık 15 metrekarelik mozaiği özel kılan unsurun üzerinde iki yazıt bulunması olduğunu kaydeden Ergürer, şöyle devam etti:

“Mozaiğin orta bölümünde ‘güle güle kullan’ ya da ‘şansla kullan’ anlamına gelen bir ifade yer alıyor. Odanın giriş kapısı bölümünde ise yuvarlak bir bordür içerisinde ikinci bir yazıt bulunuyor. Bu yazıtın biraz da mecazi bir anlamı var. Yazıttaki ilk kelime ‘kıskançlık’ ya da ‘kıskanan’, ikinci kelime ise ‘çatlayan, patlayan’ anlamına geliyor. Günümüzde de kullandığımız ‘kıskanan çatlasın’ ifadesine karşılık gelen bir anlatım söz konusu. Yaklaşık 1500 yıl önce yapılmış bir yapının giriş bölümünde böyle bir ifadeyle karşılaşmak bizler için büyük bir sürpriz oldu.”

Ergürer, yapının Syedra'nın önemli konutlarından biri olduğunu değerlendirdiklerini, kazı ve onarım çalışmalarının konutun belli noktalarında süreceğini kaydetti.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
