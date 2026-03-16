Celal Şengör'den Yakın Arkadaşı İlber Ortaylı'ya Duygusal Veda: "Arkadaşımı Çok Özleyeceğim"

İlber Ortaylı ile olan dostluğunun çok eskilere dayandığını belirten Şengör, kaybın yarattığı boşluğu şu sözlerle ifade etti:

'Arkadaşımı çok özleyeceğim. Geçen akşam Pelin Batu ile olan bir programını gördüm; dayanamadım, ağladım. Karşımda İlber konuşuyordu...'

Şengör, Ortaylı’nın insani yönlerine ve akademik derinliğine dikkat çekerek onun sadece bilgiyi aktaran değil, bilgiyi içselleştiren bir deha olduğunu vurgularken, bugüne kadar kendisi hakkında tek bir kişiden bile kötü bir laf duymadığını, onun son derece beyefendi ve görgülü bir adam olduğunu ifade etti.

İlber Ortaylı'nın yalnızca bir tarihçi olmadığını, bildiği şeyi gerçekten anlayan ve bunu her seviyedeki insana anlatabilen nadir bir entelektüel olduğunu belirten Şengör, dostunun yurt dışındaki yayınlarının kendisini bile hayretler içinde bıraktığını ve Türk milleti için bıraktığı sayısız eser sayesinde toplumun her kesimi tarafından çok sevildiğini dile getirdi.

Celal Şengör, konuşmasını Ortaylı’nın hem küçük çocuklara hem de yaşlılara tarihi sevdiren eşsiz yeteneğine vurgu yaparak noktalarken, boğazının düğümlendiği o anlar izleyenlere duygu dolu dakikalar yaşattı.