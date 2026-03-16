Celal Şengör'den Yakın Arkadaşı İlber Ortaylı'ya Duygusal Veda: "Arkadaşımı Çok Özleyeceğim"

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.03.2026 - 13:30

Türk bilim dünyasının ve tarih camiasının acı kaybı İlber Ortaylı’nın ardından, yakın dostu Prof. Dr. Celal Şengör yaşadığı derin üzüntüyü paylaştı. İlber Ortaylı için hazırlanmış anma töreninde mikrofonlara konuşan Şengör, kadim dostu Ortaylı’yı anlatırken duygusal anlar yaşadı.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Görünce Dayanamayıp Ağladım"

İlber Ortaylı ile olan dostluğunun çok eskilere dayandığını belirten Şengör, kaybın yarattığı boşluğu şu sözlerle ifade etti:

'Arkadaşımı çok özleyeceğim. Geçen akşam Pelin Batu ile olan bir programını gördüm; dayanamadım, ağladım. Karşımda İlber konuşuyordu...'

Şengör, Ortaylı’nın insani yönlerine ve akademik derinliğine dikkat çekerek onun sadece bilgiyi aktaran değil, bilgiyi içselleştiren bir deha olduğunu vurgularken, bugüne kadar kendisi hakkında tek bir kişiden bile kötü bir laf duymadığını, onun son derece beyefendi ve görgülü bir adam olduğunu ifade etti.

İlber Ortaylı'nın yalnızca bir tarihçi olmadığını, bildiği şeyi gerçekten anlayan ve bunu her seviyedeki insana anlatabilen nadir bir entelektüel olduğunu belirten Şengör, dostunun yurt dışındaki yayınlarının kendisini bile hayretler içinde bıraktığını ve Türk milleti için bıraktığı sayısız eser sayesinde toplumun her kesimi tarafından çok sevildiğini dile getirdi. 

Celal Şengör, konuşmasını Ortaylı’nın hem küçük çocuklara hem de yaşlılara tarihi sevdiren eşsiz yeteneğine vurgu yaparak noktalarken, boğazının düğümlendiği o anlar izleyenlere duygu dolu dakikalar yaşattı.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
