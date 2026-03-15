onedio
article/comments-white
article/share-white
16 Mart - 22 Mart Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
16 - 22 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem Astroloji Editörü
15.03.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 16 Mart - 22 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 16 Mart - 22 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta iş hayatında yeni ufuklar keşfetmek ve bilmediğin alanlara dalmak için bir enerji patlaması hissediyorsun. Eğer gündeminde yurt dışı bağlantılı işler veya akademik konular varsa, bu alanlarda daha fazla görünür olma çabaların sonunda meyvesini vermeye başlayacak. Zira artık bilgiyi sadece biriktirmekle kalmıyor, bunu profesyonel bir avantaja dönüştürme yeteneğin de giderek artıyorsun.

Haftanın sonunda gerçekleşen Mars ile Jüpiter üçgeni ise kariyerindeki verimliliği ve maddi kaynaklarını artırmak için sana büyük bir ilerleme fırsatı sunuyor. Hangi projenin kârlı olacağını sezgisel olarak bildiğini fark edeceksin. Tabii bu durumda, harekete geçmekten de çekinmeyeceksin! Hadi, git ve istediğini al. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Jüpiter karesi, beklentilerini biraz fazla yükseltmene sebep olabilir. Partnerinden gördüğün ilgiyi veya ilişkinin gidişatını abartılı bir şekilde yorumlamak, hafta sonunda minik hayal kırıklıklarına neden olabilir. Duygusal cömertliğini korurken, kendi sınırlarını ve gerçekliğini feda etmemeye dikkat etmelisin. Hislerinin incinmesine izin verme sevgili okur! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın