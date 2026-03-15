Sevgili Yengeç, bu hafta iş hayatında yeni ufuklar keşfetmek ve bilmediğin alanlara dalmak için bir enerji patlaması hissediyorsun. Eğer gündeminde yurt dışı bağlantılı işler veya akademik konular varsa, bu alanlarda daha fazla görünür olma çabaların sonunda meyvesini vermeye başlayacak. Zira artık bilgiyi sadece biriktirmekle kalmıyor, bunu profesyonel bir avantaja dönüştürme yeteneğin de giderek artıyorsun.

Haftanın sonunda gerçekleşen Mars ile Jüpiter üçgeni ise kariyerindeki verimliliği ve maddi kaynaklarını artırmak için sana büyük bir ilerleme fırsatı sunuyor. Hangi projenin kârlı olacağını sezgisel olarak bildiğini fark edeceksin. Tabii bu durumda, harekete geçmekten de çekinmeyeceksin! Hadi, git ve istediğini al.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Jüpiter karesi, beklentilerini biraz fazla yükseltmene sebep olabilir. Partnerinden gördüğün ilgiyi veya ilişkinin gidişatını abartılı bir şekilde yorumlamak, hafta sonunda minik hayal kırıklıklarına neden olabilir. Duygusal cömertliğini korurken, kendi sınırlarını ve gerçekliğini feda etmemeye dikkat etmelisin. Hislerinin incinmesine izin verme sevgili okur! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…