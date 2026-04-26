Sevgili Yengeç, bugün Venüs ve Plüton arasındaki üçgen açı sayesinde kalbinin kapılarını her zamankinden çok daha cesur bir şekilde aralıyor ve hislerini saklamadan paylaşmanın muazzam huzurunu yaşıyorsun. İç dünyanda yaşadığın duyguların yoğunlaştığı, sessiz ama derinden akan bir nehir gibi birine bağlandığını hissettiğin bu süreçte, paylaşımların her zamankinden daha derin bir hal alıyor.

Böylece partnerinin dürüstlüğü ve sana olan teslimiyeti sayesinde kendini her zamankinden çok daha güvende hissedebilirsin. Haliyle aranızda kimsenin bilmediği özel bir dil oluşturabilirsin. Ama bekar bir Yengeç burcuysan, platonik bir ilginin aniden derinleştiğini fark ederek kalbindeki duvarları kendi rızanla indirmeye hazır olduğunu görebilirsin. Ruhunu teslim edeceğin sağlam limanı bulmaya çok yakınsın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…