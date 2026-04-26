Sevgili Yengeç, bu hafta Venüs ile Plüton üçgeni iş ilişkilerinde güven temelli bir alan açıyor. Bu sayede profesyonel çevrendeki birinin sana duyduğu güvenle daha büyük sorumluluklar üstlenebilirsin. Mesleki alanda gördüğün destekler artarken, karşılığında sergilediğin güçlü ve kararlı duruş yetkinliğini ispat etmen için harika bir fırsat sunacak. Yeteneklerini kanıtlamak adına önüne çıkan bu fırsatı disiplinle yöneterek statünü sağlamlaştırmalısın.

Öte yandan Uranüs'ün İkizler burcuna geçişiyle beraber mantığın sınırlarını zorlayan içgüdüsel hamleler kariyerinde hiç ummadığın kapıları aralıyor. Gizli yürüttüğün projeler veya perde arkasında yaptığın hazırlıklar artık meyvelerini vermeye başlayabilir. Kimseyle paylaşmadığın stratejik planların, iş hayatında sessiz ama derinden bir yükseliş yaşamanı sağlayacaktır.

Peki ya aşk? Venüs ve Plüton üçgeniyle birlikte kalbini açmak kolaylaşıyor... İç dünyanda yaşadığın duyguların yoğunlaştığı, sessiz ama derinden akan bir nehir gibi birine bağlandığını hissettiğin bir gündesin. Duygular saklanmıyor, paylaşım her zamankinden daha derin bir hal alıyor. Böylece partnerinin dürüstlüğü sayesinde kendini her zamankinden çok daha güvende hissedebilir ve aranızda özel bir dil oluşturabilirsin. Ama bekarsan, platonik bir ilginin aniden derinleştiğini fark ederek kalbindeki kapıları aralamaya hazır olduğunu görebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…