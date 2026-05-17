Sevgili Yengeç, bu hafta Venüs'ün burcundaki seyri kalbindeki şefkat beklentisini artırsa da karşılık bulamamak seni üzebilir. Partnerinin soğuk ve ilgisiz tavırları derin bir kalp kırıklığı yaratarak seni içsel bir izolasyona itecektir. Duygusal yorgunluklarını tek başına sarmak zorunda kalacaksın.

Bekarsan geçmişten dönen eski aşıklara kapılarını sıkıca kapatarak taze ve temiz bir yalnızlığı kucaklamayı bir düşünmelisin; zira kapanmış defterleri açmanın sadece acı getireceğini bilerek yepyeni bir sayfa açmalısın. Eski hatalara düşmemek ruhuna ilaç olacaktır. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…