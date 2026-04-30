Sevgili Yengeç, bu Mayıs ayı senin için hem maddi hem de manevi bir hasat mevsimi gibi başlıyor. Henüz 1 Mayıs tarihinde gerçekleşen Akrep Dolunayı, uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığın yaratıcı projenin meyvelerini önüne seriyor. Emeklerinin karşılığını banka hesabındaki ciddi bir artışla göreceğin, başarılarının otoriteler tarafından alkışlandığı bir süreçtesin. Ayın ortasında gerçekleşen Boğa Yeni Ayı ise sana yepyeni bir çevre ve güçlü bağlantılar vadediyor. Bu dönemde dahil olacağın yeni ekipler, kariyerini çok daha prestijli bir geleceğe taşıyabilir.

Ancak ayın sonlarına doğru, özellikle de Merkür ve Neptün arasındaki o puslu açıya dikkat etmelisin. Zira, zihnindeki karmaşa seni yanlış kararlara sürükleyebilir. Bu yüzden büyük yatırımları veya radikal hamleleri biraz ertelemek yararına olacaktır. Nisan ayından bu yana ektiğin tohumların yeşerdiğini görecek ama son dakika hatalarından kaçınarak bu ayın asıl kazananı olmayı başaracaksın.

Peki ya aşk? Söz konusu aşk olduğunda, ayın başında meydana gelen Venüs ve Jüpiter'in o romantik dansı seni duygusal bir zenginliğe davet ediyor. Partnerinle paylaşımın ve romantizmin doruklarda olduğu, adeta bir peri masalı tadında günler kapıda. Tabii eğer bekarsan, ruhunu besleyecek ve seni derinlerden etkileyecek özel bir tanışma her an gerçekleşebilir. Kalp ritmini değiştirecek bu duygusal yakınlaşmaya kendini tamamen bırakmalı ve bu masalsı atmosferin de tadını çıkarmalısın. Aşk kapını çalıyorsa, bu derin ve büyülü çekimin getirdiği huzura odaklanmanın tam sırası! Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…