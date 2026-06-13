Sevgili Yengeç, bu pazarını yeni aldığın teknolojik bir aletin kurulumuna veya karmaşık bir bilgisayar programını öğrenmeye adıyorsun. Kullanım kılavuzunu okurken işlerin beklediğin gibi gitmemesi, Venüs ile Chiron karesinin tetiklemesiyle içindeki 'ben bu konulara hiç yatkın değilim' hissini uyandırarak öz güveninde minik bir sarsıntı yaratabilir.

Belki de makinelerle savaşmak yerine kendine küçük molalar vermelisin. Anlamadığın bir detayı araştırmak veya dışarıdan destek almak seni başarısız yapmaz. Soğukkanlı kalıp adımları sırayla takip ettiğinde zorlu işin üstesinden geleceksin.

Peki ya aşk? İlişkinde duygusal dramalar yerine, çözülemeyen problemi veya anlamadığın bir işi partnerinle beraber bir takım gibi çözmeye çalışıyorsun. İş birliği yapmak aranızdaki dinamiği kuvvetlendiriyor. Bekarsan, dijital bir forumda veya sosyal medyada sorduğun bir soruya detaylı ve esprili bir cevap veren kişiyle, ortak ilgi alanları üzerinden son derece zekice bir diyaloğa başlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...