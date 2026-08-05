Sevgili Yengeç, bugün Son Dördün arkadaşlık alanında gerçekleşiyor ve akşam Venüs yuva alanına geçerek kalbini eve yöneltiyor. İlişkin varsa, akşamdan itibaren partnerinle evde geçireceğiniz sakin bir zaman ikinize de çok iyi gelecek ve aranızdaki mesafe kapanacak. Ancak Son Dördün, ortak arkadaş çevrenizle ilgili bir rahatsızlığı da gündeme getirebilir; bir davet ya da bir kişi yüzünden aranızda küçük bir tartışma çıkabilir. Bu konuyu büyütmek yerine, kimin sizin için gerçekten iyi olduğunu birlikte konuşmalısınız.

Bekarsan, sana huzur ve güven veren biri önümüzdeki günlerde gündemine girebilir. Öte yandan bugün bir arkadaş ortamında kendini dışarıda hissedebilir, bu his yüzünden geri çekilebilirsin. O anlık duyguyu genel bir yargıya dönüştürmemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…